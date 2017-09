New York - Větší odhodlání by rád viděl trenér David Kotyza u Karolíny Plíškové. Jeho svěřenkyně prohrála na US Open ve čtvrtfinále a přijde o pozici světové jedničky, ale kouč vidí drobné pokroky, které tenistka stále dělá, a doufá, že ještě dosáhne velkých výsledků. Přál by si, aby dokázala víc riskovat.

Plíšková hrála na závěrečném grandslamu sezony v roli nejvýše nasazené a obhajovala loňské finále. Většinu zápasů se v New Yorku "prala" se svým očekáváním a ve čtvrtfinále podlehla ve dvou setech domácí Coco Vandewegheové.

"Ona bude nespokojená a všechno bude blbě. Já to tak nevidím. Nehrála teď skvěle, ale dělá pokroky. Nejsou mílové, ale jsou a v kariéře jde pořád nahoru. Když jí to vydrží, i když propady přijdou, tak věřím, že bude ještě skvělá," věří Kotyza, který v minulosti dovedl ke dvěma wimbledonským triumfům Petru Kvitovou.

Plíšková má potenciál grandslamové šampionky. Na grandslamech ale dlouho nemohla prorazit a až loni došla v New Yorku do finále. Letos byla v semifinále French Open a čtvrtfinále hrála i na Australian Open. "Je vidět, že se na grandslamech, které nejvíc píšou, zlepšuje. Na titul to nestačí, ale dělá na tom a to je důležité. Ví, kde nás tlačí bota," řekl Kotyza s tím, že hráčka dál musí pracovat i na kondici.

Ve velkých zápasech ale zůstává jako by svázaná. I s Vandewegheovou útočila první Američanka. "Musí zkusit s kuráží prohrát nějaký zápas," míní Kotyza a svoji teorii vysvětlil: "Jít do toho bez garance, že to vyjde. Ve chvíli, kdy do toho půjde, prohraje a nebude jí to vadit, tak je to odrazový můstek, že něco velkého vyhraje. Pořád bych řekl, že ještě složka opatrná převažuje nad rizikovou, že jdu do toho."

Aby měla šanci jednou držet nad hlavou talíř pro vítězku Wimbledonu nebo pohár z US Open, kde se cítí z grandslamů nejlépe, musí hrát odvážněji. Třeba jako Lotyška Jelena Ostapenková, která se prostřílela k nečekanému triumfu na pařížské antuce. "Letos dopadly grandslamy překvapivě. A když vezmu, jakou hrou tam ty holky uspěly, tak přehazováním mísu nikdo nezvedne," přitakal Kotyza.

Osm týdnů strávila Plíšková na tenisovém trůnu. Ač říkala, že se tím pro ni nic nezměnilo, evidentně se cítila pod větším tlakem. "Je skvělé, že se to vůbec odehrálo. Osobně jsem čekal, že bude ve větší křeči. V Torontu, Cincinnati i tady, i když vnitřně hodně bojovala, tak se s tím nakonec důstojně pasuje," hodnotil Kotyza.

Nyní má Plíšková před sebou závěr sezony. Pojede do Tokia, pak ji čekají velké turnaje v Číně (Wu-chan a Peking) a s velkou pravděpodobností Turnaj mistryň v Singapuru. "Teď se ukáže. Jestli se uvolní, může hrát výborný tenis. Když si odpočine, spadne to z ní, tak může hrát v Singapuru výborně," uvažoval kouč.