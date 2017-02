Praha - Soubojem nováčka z Leicesteru s pětinásobným vítězem Evropské ligy Sevillou budou ve středu pokračovat osmifinále fotbalové Ligy mistrů. Ve druhém utkání proti sobě v souboji brankářských legend Ikera Casillase a Gianluigiho Buffona nastoupí Porto s Juventusem.

Jako noc a den jsou zatím vystoupení Leicesteru v domácí soutěži a Lize mistrů. Zatímco v Premier League ho dělí jediný bod od pásma sestupu, když navíc v sedmi z deseti zápasů v novém roce nedal ani gól, mezi klubovou elitou prohrál v základní skupině jediný zápas a do osmifinále postoupil z prvního místa.

V sobotu navíc Leicester dostal další ránu, když v osmifinále Anglického poháru prohrál 0:1 s třetiligovým Millwallem, přestože skoro celý druhý poločas hrál proti deseti. "Musím si s hráči promluvit a připomenout jim, že je potřeba bojovat v každém zápase," řekl trenér Claudio Ranieri. "Teď potřebujeme bojovníky, gladiátory. Millwall v oslabení ukázal, jak bojují gladiátoři," přidal.

Sevilla sice od roku 2006 získala rekordních pět triumfů v EL, ale v LM má co dohánět. Do čtvrtfinále totiž postoupila jen při své první účasti v roce 1958, při dvou dalších osmifinálových pokusech neuspěla. "Budeme hrát jako o život. Pro historii klubu je to hrozně důležitý zápas," zdůraznil trenér andaluského celku Jorge Sampaoli.

Casillase s Buffonem čeká 17. vzájemný zápas. Zatímco v osmi reprezentačních utkáních měl se třemi výhrami a jednou porážkou navrch španělský gólman, na klubové úrovni se víc daří jeho italskému rivalovi. Oba brankáři sice mají na kontě po třech vítězstvích, ale Juventus dokázal přes Real v každém ze tří dvojzápasů postoupit.

"Mám štěstí, že jsem mladší než Gigi," řekl v rozhovoru pro uefa.com Casillas. "Já začal ve čtrnácti, on v osmnácti. Ale jinak jsme měli podobné kariéry. Hodně jsme toho vyhráli a myslím, že italský fotbal už nebude mít takového brankáře, jako je on," dodal trojnásobný vítěz Ligy mistrů.

Zajímavosti před středečními zápasy osmifinále Ligy mistrů: FC Porto - Juventus Turín Výkop: středa 23. února, 20:45 Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp (všichni Něm.) Bilance: 3 0-1-2 (2:5) Zajímavosti: Porto ještě Juventus v pohárech nikdy neporazilo

Porto už 7 domácích zápasů s italskými soupeři neprohrálo (3 výhry, 4 remízy)

Porto doma ve všech soutěžích už 19 zápasů neprohrálo

Juventus vyhrál jediný z 5 pohárových zápasů v Portugalsku (1 remíza, 3 prohry)

Higuaín (Juventus) dal v posledních 13 zápasech 13 branek

brankář Casillas (Porto) se během působení v Realu Madrid potkal s Higuaínem a Khedirou

Casillas a Buffon (Juventus) patří mezi 5 brankářů se 100 a více starty v LM (další jsou Oliver Kahn, Petr Čech a Víctor Valdés)

Cassillas je navíc se 162 zápasy rekordmanem LM (celkem hranici 100 zápasů v LM překonalo 29 hráčů) Sevilla - Leicester City Výkop: středa 22. února, 20:45 Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore (všichni Fr.) Bilance: - Zajímavosti: Leicester je nováček LM

Leicester startuje v pohárech počtvrté a hned dvakrát vypadl se španělským soupeřem

Ranieri (Leicester) jako trenér Sevillu ještě neporazil (s Atléticem Madrid i Valencií prohrál shodně 1:2)

Leicester v 10 zápasech v novém roce 7x nedokázal skórovat

Leicester hraje v anglické lize o záchranu, v LM se mu ale daří a v 6 dosavadních zápasech jen 1x prohrál (4 výhry, 1 remíza)

Sevilla od roku 2006 vyhrála 5x Evropskou ligu/Pohár UEFA

Sevilla je v osmifinále LM/PMEZ počtvrté, do čtvrtfinále však prošla jen v roce 1958