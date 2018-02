Parkland (USA) - Mezi oběťmi středeční střelby na střední škole ve floridském městě Parkland je fotbalový trenér Aaron Feis, který před palbou chránil studenty vlastním tělem. Oznámila to dnes stanice Fox News, podle níž je Feis první ze 17 obětí, jejíž jméno přinesla místní média. Úřady zatím seznam postižených nezveřejnily. Všechny oběti už byly údajně identifikovány. Střelec Nikolas Cruz byl obviněn ze 17 vražd a stane dnes před soudem. Původně se myslelo, že Feis je zraněn a že přežil.

Fotbalový tým školy v ranním tweetu oznámil, že se s "velkou lítostí dověděl o smrti Aarona Feise". "Chránil studenty nezištně před střelcem. Zemřel jako hrdina a zůstane navždy v našich srdcích a vzpomínce," stojí v tweetu.

Policejní velitel už ve středu večer, kdy oznámil počet obětí, řekl, že je mezi nimi také trenér školy, i když jméno neuvedl. Později se pak objevily na twitteru příspěvky, podle nichž je Feis naživu a bojuje v nemocnici o život.

Fox News dnes uvedla, že Feis je první jmenovanou obětí. Hlavní trenér školní týmu Willis May listu Sun Sentinel řekl, že rodina dostala zprávu o Feisově úmrtí o středeční půlnoci. Feis byl také člen školní ochranky a podle Maye zakročil, když do vysílačky dostal zprávu o hlasitých ranách ve školním objektu. "Slyším to. Ne, to nejsou petardy," řekl, než se vydal na místo. "To byla poslední slova, která jsem od něj slyšel," sdělil May.

Sám byl v té době v kanceláři se čtyřmi hráči a trenéry a viděl, jak se střelec vmísil mezi prchající studenty.

"Byl to výborný chlap. Všichni ho měli rádi. Škoda, že musel takto odejít. Vždycky udělal vše pro to, aby nám bylo líp. Hodně jsme se od něj naučili," řekl o Feisovi hráč Gage Gaynor.

Feis působil na škole, kterou sám v roce 1999 absolvoval. Má ženu a dceru.