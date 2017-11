Praha - Kouč hokejové reprezentace Josef Jandač odmítá v olympijské sezoně dělat ústupky a kompromisy, k nimž byl svolný v předchozím ročníku. Důvod je zřejmý - času před olympijským turnajem není mnoho a Jandač chce hráče, kteří připadají v úvahu v souvislosti s nominací do Pchjongčchangu, vidět v akci alespoň na jednom ze dvou nadcházejících turnajů Euro Hockey Tour.

"Minulou sezonu jsem hlavně směrem k hráčům dělal určité kompromisy, v této sezoně už určitě žádné nebudou," prohlásil Jandač na dnešní tiskové konferenci v Praze.

"Hráč, když dostane pozvánku, buď ji přijme a přijede, nebo ne. Pokud bude mít klub nějaké problémy hráče uvolnit, je to problém klubu, ne můj, ne toho hráče. Chápu, že trenéři chtějí mít své hráče pohromadě, ale to je jejich problém, že si dávají nějaký program do období, kdy je oficiální pauza IIHF," doplnil Jandač.

Potvrdil zároveň, že stejný postoj zaujímá i k Lize mistrů, v níž se z hráčů nominovaných na turnaj Karjala měly úterní odvety osmifinále play off týkat libereckého beka Ladislava Šmída, třineckého zadáka Vladimíra Rotha a brněnského útočníka Martina Zaťoviče.

"Problém se týká i této soutěže, ale já na ústupky nemám čas. Hráči, kteří budou nominovaní, nebudou Ligu mistrů hrát a pojedou hrát za českou reprezentaci," řekl Jandač.

S blížícím se turnajem pod pěti kruhy, který začne za tři a půl měsíce, už mu postupně krystalizuje základ olympijského výběru z více než stovky hráčů na takzvaném "long listu".

"Měli jsme na něm asi 100 až 120 hráčů. Nezapírám, že někteří mají k účasti na OH blíž, ale jména si nechám pro sebe. Řekněme, že je osm hráčů, kteří mají k nominaci hodně blízko a kterým věřím. Mohou to nedejbože narušit nějaká zranění, ale nemyslím, že by někoho z nich vyřadil pokles formy. To by musel být pokles opravdu hodně výrazný. Ale jestliže hráči věřím, vezmu ho, i když se mu nebude třeba úplně dařit," ujistil Jandač.

Z okruhu dalších zhruba 30 hráčů bude vybírat dál. "Půjde o hráče, kteří jsou nyní v nominaci na Karjalu. A pak další, co pojedou do Moskvy na Channel One Cup. Někdo absolvuje oba turnaje, ale právě tito hráči mají k OH nejblíže," nastínil Jandač.

Pracuje se záměrem vsadit více na zkušenost. "Je možné, že zkušenějších starších hráčů bude v týmu více, možná všichni. I proto, že turnaj je uprostřed sezony a ne až po jejím konci jako MS, kdy některým hráčům třeba dochází síly po náročné sezoně. I ti starší kluci by měli mít dostatek energie," věří Jandač.

Z aspirantů olympijského výběru cítí velkou chuť a vůli. "Pro každého hráče je určitě velká motivace zahrát si na OH. A že tam nebudou ti nejlepší hráči světa, to není problém náš ani těch hráčů. Jednou je to olympiáda, která je mimořádnou sportovní událostí jednou za čtyři roky," řekl.

V týmu pro Karjalu chybí z různých důvodů několik zvučných jmen. Útočník Roman Červenka (Fribourg-Gottéron) dostal čas doléčit rameno, Michal Vondrka (Chomutov) záda, kvůli nimž nehraje ani Tomáš Filippi (Magnitogorsk). Problémy s tříslem sužovaly v poslední době oporu defenzivy mistrovského Brna Ondřeje Němce.

"Ale těch hráčů, které budu chtít vidět na prosincovém turnaji, je víc. Kvůli složitější logistice jsem domluvený s hráči Chabarovsku, že je vezmu až příště, tam máme beky Jordána s Kolářem a útočníka Tomáše Zohornu. Stejné je to i s gólmanem Dominikem Furchem, který by přijel na prosincový turnaj," objasnil Jandač.

Na prosinec je domluvený i s útočníkem Brna Martinem Eratem. Po návratu ze zámoří do Evropy dává měsíc na rozehrání obránci Zbyňku Michálkovi, který posílil Spartu.

Gólmani budou jako obvykle jedním z hlavních klíčů k úspěchu. Jandač naznačil, že vedle Furcha předběžně počítá pro boj o olympiádu s triem, které bere příští týden na sever Evropy: Pavel Francouz, Marek Mazanec a Patrik Bartošák.

"Nemám moc čas na experimenty a prověřování, proto chci vsadit na kluky, s nimiž delší dobu po dobu mého působení v reprezentaci pracuju a s nimiž jsem pracoval i předtím jako asistent Vládi Vůjtka," uvedl Jandač.

Furch a Francouz jsou pro něho k olympiádě nejblíž. "Furch má v sezoně zatím lepší výkonnost než loni a chytá skoro všechno. Jsme domluvení, že mu dáme zápasy v prosinci. Francouz má složitější situaci v klubu, podobně jako loni. Trenérem brankářů v Čeljabinsku se stal otec Vasilije Děmčenka, s nímž se Pavel střídá v brance, což je pro něho logicky o něco složitější a i proto jsem si ho vytáhl. A pokud se něco nezmění, chtěl bych ho vidět i v prosinci," nastínil Jandač.

Mazanec vykazuje velice dobrou výkonnost ve Slovanu. "I když týmu se nedaří a nechytá za úplně nejlepší obranou, má dobré předpoklady, aby bojoval o místo na OH. Bartošák je jedním z portfolia gólmanů mladší věkové kategroie a momentálně se nám jeví nejlíp z gólmanů v našem hledáčku," podotkl Jandač.