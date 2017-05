Praha - Velkým zklamání bylo pro Aloise Hadamczika vystoupení českých hokejistů na světovém šampionátu ve Francii a Německu. Skončilo již ve čtvrtečním čtvrtfinále po jasné porážce s Ruskem. Podle bývalého kouče národního mužstva se tým za celý turnaj nepotkal s formou. Zastává názor, že nepřesvědčivé výkony jdou na vrub trenérům a český hokej by měl od experimentů s širokým realizačním týmem upustit.

"Musím říct, že jsme za celé období turnaje nenašli optimální sestavu. Přitom času na přípravu bylo hodně. Kdyby hráli dva tři hráči špatně, to se stává, ale tady se celé to mužstvo minulo s formou. Nemělo jiskru. Měli jsme přitom jeden z nejlepších týmů, co jsme mohli mít. Chyběli snad jen Hemský, Krejčí, Hertl, ale jinak tam všichni byli. Vymlouvat se nemůžeme v tomto ohledu vůbec na nic," řekl ČTK Hadamczik.

Nasazení se přitom hráčům nedá z jeho pohledu vytknout. "Ale když se týmu nedaří, musíš změnit třeba systém a nehrát ten moderní hokej, ale hrát to prostě v tu chvíli na obranu třeba na 0:0. Tak to prostě je. Můžeš se trápit jedno utkání nebo dvě. Ale my jsme nezahráli jeden zápas, o němž by se dalo říci, že byl výborný," připomněl Hadamczik.

Hodně se mu nelíbí, když zaznívají kritické výkony na posily ze zámořské NHL. "Nelze přece vůbec říkat, že kluci z Kanady nehráli dobře. Jsme jeden tým a je jedno, kde kdo hraje. To přece takhle nejde brát. Buďme rádi za to, že ti kluci z NHL přijedou. Že bažant jako Pastrňák přijede klidně i bez podepsané smlouvy na příští sezonu. A nebo je tedy příště neberme, ale pak skončíme jako Slováci," zdůraznil Hadamczik.

Kritický pohled má i na široký trenérský štáb, jímž se obklopil Josef Jandač. "Vím, že mnozí budou zase říkat, že je to ode mě cílené s ohledem na minulost a mé působení u reprezentace. Ale já nejsem alibista - buď chcete slyšet pravdu, nebo ne. Přístup hráčů byl dobrý, oba gólmani v bráně předváděli výborné výkony, ale systém těch mnoha poradců okolo nefungoval. Když se tým za 14 dnů nepotká s formou, myslím, že to je věcí trenérů. Být u toho já, tak by mě během turnaje třikrát čtyřikrát odvolávali," domnívá se čtyřiašedesátiletý Hadamczik.

Trenér, který jako poslední získal bronzem z MS 2012 s národním týmem medaili, považuje přebírání zámořské metody s mnoha asistenty, kteří jsou k ruce hlavnímu kouči, za největší nesmysl, který potkává celý český hokej. "Myslím, že bychom se do toho neměli vůbec pouštět. Čím více trenérů, tím více hlav a více zmatku. Dva trenéři a videokouč stačí, když tedy nepočítáme fyzioterapeuta a další lidi kolem týmu," uvedl Hadamczik.

"Jsme Evropani a nejsme Kanaďani. Myslím, že máme dát přednost tomu, co je nám vlastní. V minulosti naopak Kanada přebírala věci od našich předků. Funguje to, že hlavní trenér nese jasnou zodpovědnost, a ne aby se na všem podílelo tolik lidí dohromady. Když se nevrátíme k tomu starému systému, nebude to fungovat. Říká se moderní hokej... Hokej je ale jenom jeden - buď dobrej, nebo špatnej. Jiný hokej není. A myslím, že taktiku je třeba stavět podle toho, jaký máme tým a hráče," doplnil Hadamczik.

A pokračoval výzvou směrem k šéfovi českého hokeje Tomáši Královi, aby vyhodnotil, jakou práci odvádí na svazu sportovní úsek. "Myslím, že český hokej nefunguje. Jediné dobré je, že Tomáš Král a výkonný výbor umí sehnat peníze a všechno to ufinancují a zajistí nadstandardní podmínky. Sportovní úsek neměl nikdy takové podmínky jako teď. Jsou štáby, poradci, kondiční trenéři, ale výsledky nejsou," konstatoval Hadamczik.

"Sláva Lener by se nad sebou měl zamyslet," připomněl Hadamczik pozici svazového šéftrenéra. "Pod jeho vedením nejde hokej nahoru, měl by to položit. Umí zařídit soustředění a turnaj v Kanadě, ale to je tak všechno. Jinak ty metody a věčné změny v systému soutěží nefungují. Nemáme výsledky v ničem, ať je to osmnáctka, dvacítka, A-tým. Hokej a fotbal jsou dávno vymyšlené hry, mění se jen pár maličkostí a prvků," uzavřel Hadamczik.