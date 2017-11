Praha - Do konečné nominace českých basketbalistek na sobotní kvalifikační duel v Německu se nevešly Jana Hausknechtová, Kristýna Minarovičová, Renata Pudláková a Julia Reisingerová. Trenér Štefan Svitek je nezařadil do dvanáctičlenného výběru, který pocestuje do Saarlouisu, Pudláková s Reisingerovou se pak ale k týmu znovu připojí a budou moci bojovat o nominaci na domácí zápas se Švýcarskem.

"Je to těžké. Hlavně ve chvíli, kdy všechna děvčata pracují velmi dobře a všechny jsou namotivované dostat se do konečné dvanáctky. Tím, že nás tu je šestnáct, tak bohužel musíme čtyři hráčky na první zápas vynechat. Není to jednoduché," uvedl Svitek na svazovém webu.

Rozhodl se vsadit především na zkušenost. Hausknechtová s Pudlákovou už neúspěšně bojovaly o letošní mistrovství Evropy, Reisingerová s Minarovičovou rovněž na žádné velké akci nebyly. V konečné dvanáctce jsou naopak všechno hráčky, které už alespoň jeden závěrečný turnaj absolvovaly.

"Zápasy jsou velmi důležité a nebudeme teď příliš experimentovat se sestavou. Do druhého zápasu možná uděláme dvě změny, aby také hráčky, které se nedostaly do první nominace, cítily, že šance dostat se do dvanáctky stále je, že jsou součástí týmu a přiložily ruku k dílu," dodal Svitek.

Nominace basketbalistek na kvalifikační zápas v Německu:

Rozehrávačky: Lenka Bartáková (Piešťanské Čajky/SR), Kateřina Bartoňová (Hradec Králové), Petra Záplatová (Wasserburg/Něm.).

Křídla: Karolína Elhotová, Kateřina Elhotová, Veronika Voráčková (všechny USK Praha), Romana Hejdová (Mondeville/Fr.), Tereza Pecková (Miskolc/Maď.).

Pivotky: Alena Hanušová (USK Praha), Kamila Štěpánová (Györ/Maď.), Edita Šujanová (KP Brno), Kia Vaughnová (Fenerbahce/Tur.).