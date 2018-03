Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále extraligy Třinec 3:0 a vyrovnali stav série hrané na čtyři vítězné zápasy na 2:2. Dvěma góly se zaskvěl francouzský útočník Sacha Treille a výsledek dovršil David Tomášek. Brankář Ondřej Kacetl si připsal své premiérové čisté konto v play off a celkově desáté v nejvyšší soutěži. Série pokračuje ve středu v Třinci.

Do první velké šance se dostali ve druhé minutě Oceláři. Mikulík uvolnil Marcinka, který ale přestřelil. O dvě minuty později se dostal po špatném střídání hostů do úniku Dušek, Hrubec však jeho střelu vytěsnil pravou rukou. V osmé minutě po Cardwellově nahození dorážel Rolinek, ale Hrubec ve skrumáži puk přikryl.

Poté se strhla potyčka a Oceláři se dočkali přesilové hry, protože šli pykat za hrubost za domácí Trončinský s Maroszem a za hosty jen Musil, ale nezužitkovali ji. Ve 13. minutě vznikla z předchozích soubojů bitka Rolinka s Kovářem, který dostal o dvě minuty navíc, ale domácí také početní výhodu nevyužili.

V závěru úvodní třetiny putoval na trestnou lavici Kovář znovu za krosček a spolu s ním i jeho spoluhráč Musil s domácím Hollandem, kteří se poprali. Při přesilovce sudí Hradil s Kikou signalizovali vyloučení třineckého Krajíčka za podražení Marosze, ale pardubický Beran se přiznal, že to bylo přes jeho hokejku a půlminutová výhoda pěti proti třem pro Dynamo se nekonala.

Po 20 vteřinách druhé dvacetiminutovky šel právě Beran pykat na trestnou lavici a udeřit mohlo Dynamo, když Hrubec musel krýt Rolinkův brejk. Při aktivní hře obou týmů museli být oba brankáře neustále v pozoru. Při Rákosově vyloučení ve 33. minutě se radovalo z první branky Dynamo. Marosz nabil mezi kruhy Treillemu, který trefil přesně levý horní roh Hrubcovy branky.

Při Mojžíšově trestu mohl vyrovnat Roth, který po individuální akci ztroskotal na Kacetlovi. Z dorážky neuspěl ani Vlach. Těsně před pauzpu se strhla další potyčka v brankovišti Pardubic, které z toho vytěžily přesilovku, ale stav se neměnil.

Oceláři se tlačili za vyrovnáním, ale do šancí se nedostávali. Naopak udeřili domácí. Beran ještě v 50. minutě neuspěl, vzápětí ale Trončinský ideálně našel Treilleho, který pojistil náskok Východočechů. Za necelé dvě minuty upadl nešťastně při zpracování puku Krajíček a Tomášek blafákem do forhendu upravil na 3:0.

O chvíli později vystřídal Hrubce Hamerlík, který po o chvíli později musel čelit trestnému střílení Jána Sýkory, ale pomohla mu levá tyč. Dynamo si už bezpečný náskok pohlídalo a zvládlo i druhý domácí duel v sérii.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Pardubice): "Na hráčích bylo vidět, že nás sobotní výhra hodně posílila jak psychicky, tak i fyzicky. Bylo to hlavně o trpělivosti a o prvním gólu. Šance byly v první třetině na obou stranách. Byli jsme rádi i za stav 0:0, protože jsme chtěli hrát poctivou obranu a všechno na hraně svých možností. Ve druhé třetině jsme to protrhli gólem. Hráli jsme velice dobře, myslím, že jsme pak byli už i lepším mužstvem. Děkuji hráčům za předvedený výkon. Jde to vždycky odzadu, Ondra Kacetl zachytal parádně a všichni kluci se k tomu přidali. Vůbec nic to neznamená, je to 2:2 a my se díváme jen na nejbližší den."

Václav Varaďa (Třinec): "Myslím si, že jsme v první třetině hráli velmi dobře. Začali jsme hrát hokej, jaký od našeho týmu v play off chceme. Ve druhé třetině jsme takovým nešťastným vyloučením a z přemíry snahy v oslabení udělali velkou hrubku, z které dali domácí gól. I když jsme měli do konce druhé třetiny šance, tak to domácí přestáli. Hlavně po šanci Vládi Rotha to zavánělo gólem. Ve třetí třetině až na dvě nebo tři střídání, kdy jsme hráli velmi dobře v útočném pásmu, si Pardubice výsledek pohlídaly. My jsme udělali ve třetí třetině další individuální chybu, kterou jsme domácím dovolili odskočit na větší rozdíl ve skóre. Jedeme domů za stavu 2:2, je to scénář, který jsme si nepředstavovali, ale nachystáme se poctivě na další utkání a věřím, že pátý zápas zvládneme."

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas:

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 33. S. Treille (Marosz, Trončinský), 50. S. Treille (Trončinský, Tomášek), 52. Tomášek. Rozhodčí: Hradil, Kika - L. Kajínek, K. Zavřel. Vyloučení: 9:10, Holland - D. Musil oba 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 9632. Stav série: 2:2.

Sestavy:

Pardubice: Kacetl - Cardwell, Wishart, Trončinský, Čáslava, Ščotka, Mojžíš, Holland - M. Beran, Tomášek, Rolinek - P. Sýkora, Marosz, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - J. Sýkora, Dušek, T. Svoboda. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Třinec: Hrubec (53. Hamerlík) - Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Roth, Kovář, Linhart - Martin Růžička, Roman Vlach, J. Petružálek - Dravecký, Marcinko, Mikulík - Martynek, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, Cienciala, Rákos - od 43. navíc Kvasnica. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.