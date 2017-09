Litvínov - Ústřední postavou prvního severočeského derby v sezoně mezi Litvínovem a Libercem byl domácí kapitán Michal Trávníček. Nejprve si v polovině čtrnácté minuty vyšlápl na navrátilce z NHL Ladislava Šmída, od kterého si nenechal nic líbit a pustil se s ním do pěstního souboje. A následně zkraje třetí třetiny pojistil gólem na 2:0 tři body pro Vervu.

Se Šmídem si Trávníček i po skončení ostré výměny názorů ještě notnou chvíli ledacos vysvětloval. "Je tady určitá hranice, co se dá přejít. A pak ta, kterou už přejít nelze. Jel jsem na vypadlý puk, ten ale brankáři nevypadl, tak jsem zabrzdil před ním. On na mě vystartoval, tak si to nemůžu nechat líbit," řekl Trávníček po zápase novinářům.

Utkání bylo zejména zpočátku hodně nervózní a vypjaté, hráči jsou v úvodu soutěže plni sil a na ledě to bylo znát. Jiskřilo se na obou stranách hřiště. "Na obě strany bylo hodně vyloučených. Že jich měl Liberec více, bylo, myslím, naší trpělivostí. Hráli jsme pořád svojí hru a překlopilo se to poté na naší stranu," popsal Trávníček.

"Já osobně jsem necítil nějaké větší nervy. Každý však chce vstoupit do začátku sezony dobře, aby poté nemusel nic dohánět, to je přirozené a logické. Takže je to možná vypjatější a zápasy mají náboj. Dnes to byl z obou stran dobrý a svižný zápas, musel se divákům líbit," doplnil sedmatřicetiletý útočník.

Druhá zásadní chvíle pro bojovníka s číslem pět na zádech přišla v 44. minutě při přesilové hře. Joshua George Nicholls ho parádně našel u pravé tyčky branky Romana Willa a Trávníček snadno završil dnešní výsledek. "Chtěli jsme v početních výhodách zrychlit hru, dávat si puky rychle od hokejky a všechno se snažit střílet na branku, což se nám povedlo. Proto jsme také byli úspěšní," nastínil Trávníček klíč k úspěchu.

Důležitým faktorem litvínovské výhry byl i brankář Michael Petrásek, který si připsal 34 zásahů a připsal si první čisté konto v extraligové kariéře. "On už chytal výborně i v Plzni, akorát jsme mu tam vůbec nepomohli a pustili na něj až příliš mnoho střel. Dnes nám dal jistotu, kterou mužstvo potřebuje. Doufám že mu to vydrží i ve zbytku sezóny," pochválil Trávníček litvínovského muže v masce.