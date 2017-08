Plzeň - Mladí lidé i děti nejen v Plzeňském kraji se stále více orientují na netradiční sporty, které rozšiřují a posilují koordinaci a zpevňují celé tělo. Jde hlavně o lezení, chození a skákání po slackline, tedy na popruhu upevněném mezi dvěma body nad zemí nebo ve výškách; oblíbené začínají být také například sestavy trampolín, takzvané jump arény. ČTK to řekl cestovatel a horolezec Jan Trávníček, který je garantem těchto sportů na Sportmanii, která v centru Plzně nabízí zdarma ode dneška do 27. srpna 65 aktivit.

"Lezení je jeden z nejzdravějších a nejrychleji se rozvíjejících sportů, který rovnoměrně zatěžuje veškeré svalové partie," uvedl. Zároveň i módní, protože je to nový sport na olympiádě a ČR má nejlepšího světového lezce Adama Ondru a obrovské úspěchy ve vysokých horách, například Marka Holečka.

"A vidíme to i na plzeňské stěně, kterou provozujeme na TJ Lokomotiva, že zájem je obrovský," uvedl lezec. Podobně slackline, která je zaměřená na rovnováhu. "Aby se lidé zlepšovali, tak musí posilovat vnitřní břišní svaly, tedy jádro," řekl.

Lezectví zažívá boom. "Děti to baví, vidí, že to je něco módního. Musí je k tomu přivést rodiče," řekl. Základy lezení doporučil získat na umělé stěně s instruktory. "V dětských kroužcích se jim věnujeme hravou formou. Lezení nepovažují za sport, ale za zábavu. Máme obrovský přetlak," uvedl. Platí se jen kurzovné a vstup na stěnu. Náklady na lezecké boty i sedák jsou shodně kolem 1000 Kč. "Když si to pořídí dva lidé, tak se to včetně lan vejde do deseti tisíc korun," řekl.

Na chození po slackline ještě nejsou sportovní oddíly. Anna Kuchařová, která vystoupila v pátek na Sportmanii, má Slackline Academy v Praze, v ČR jeden z mála spolků. V Plzni je plánují na Lokomotivě. "Není nutné dělat další sport. Když to lidi bude bavit, vytíží je to plně. Zapojí všechny svaly a je to dostačující," uvedl. Často jde o doplňkovou aktivitu k populárním sportům, které řada lidí dělá, ale zapomínají na protahování a posilování ostatních částí těla.

"Je to spojení s přírodou. Natáhnete popruh mezi dva stromy a můžete si sportovat v parku sami, s kamarády, nemusíte platit nájmy sportovišť a dělat nic organizovaně," řekl Trávníček. Kvalitní popruh se dá pořídit za 2000, maximálně 2500 Kč, natažení trvá zhruba deset minut. Nejsou nutné ani speciální boty, lidé mohou chodit i naboso. Popruhy jsou dlouhé od deseti metrů po stovky metrů. Prodává se jich stále více, cože je vidět v Borském parku v Plzni. Postupně se může chodec propracovat na highline, na což musí mít také psychickou sílu. "Ve 30 metrech si stoupnout na tenký pásek, tak to musí mít v hlavě hodně srovnané," dodal.

Rozvoj všech partií umožňují také jump arény, velké sestavy trampolín, které jsou ale zatím pouze v Praze.