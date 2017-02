Praha - Cena za modernizaci trati z pražského Masarykova nádraží do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla vyjde na 31 miliard korun. Původně ministerstvo dopravy předpokládalo cenu zhruba o deset miliard nižší. Důvodem jsou vyšší ceny stavebních prací oproti době, kdy se zpracovávala studie proveditelnosti. Na dnešní veřejné prezentaci projektu to uvedl Bohuslav Stečínský ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Stavbu prodraží i varianta trasy vedené tunelem pod Střešovicemi.

"V době zpracování studie proveditelnosti byla cena stavebních prací výrazně nižší. V posledních třech letech je ale trend cen staveb opačný," uvedl náměstek ředitele Stavební správy západ SŽDC Stečínský.

Zvýšení původně předpokládané ceny má rovněž souvislost s výběrem vedení části trati v pražské zástavbě tunelem. Od Dejvic by trať až k Veleslavínu měla vést pod střešovickým masivem dvěma jednokolejnými raženými tunely v hloubce až 80 metrů. Portály ražených tunelů jsou plánovány v prostoru vodojemu Bruska a teplárny Veleslavín. Cena takovéhoto tunelu se pohybuje kolem jedné miliardy korun na kilometr délky, správa železnic proto předpokládá, že ražba vyjde na tři až 3,5 miliardy korun.

Ambicí správy železnic je zvýšit počet cestujících vlakem mezi Kladnem a Prahou ze současných 6000 na 24.000. Dalších 20.000 cestujících by podle projektu mohlo cestovat na pražské letiště a z něj. Cesta od letištních terminálů na nejbližší přestup na metro na Veleslavíně by měla trvat 11 minut, celá trasa na Masarykovo nádraží má trvat 25 minut.

O modernizaci trati do Kladna a vybudování železničního spojení na letiště v Ruzyni se mluví od 90. let. Kromě modernizace trati z Masarykova nádraží se dříve uvažovalo i o možnosti vést vlaky z letiště přes takzvaný Pražský Semmering, tedy železnicí mezi Smíchovem a Řepy. To by mělo výhodu v tom, že by spoje nekončily na Masarykové nádraží, ale na významnějším hlavním nádraží.