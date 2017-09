Praha - Železniční trať z Prahy do Berouna procházející údolím Berounky by do budoucna měla sloužit téměř výhradně příměstské dopravě. Dálkové vlaky pokračující na Plzeň a dále do Německa by měly být vedeny jinudy. Vyplývá to z memoranda, které podepsali ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ČSSD) a za Svazek obcí Dolní Berounka starosta Černošic Filip Kořínek.

"Do budoucna bude tato trať regionální tratí. Musíme chránit životní prostředí, ale i prostředí urbanistické a lidské," uvedl ministr Ťok. Do vybudování nového spojení se úřad zavázal přispět na snížení hlučnosti zejména nákladní železniční dopravy, která tuto trať využívá.

Rekonstrukce nynější trati by podle ředitele odboru strategie na ministerstvu dopravy Luďka Sosny měla být hotová do roku 2025, nyní úředníci pracují na získání posudku stavby na životní prostředí (proces EIA) . Rekonstrukce ale má podle Ťoka do budoucna počítat s regionálním charakterem této trati, rozhodně ji úřad nechce využít pro dálkové nebo vysokorychlostní vlaky.

Ty by měly jezdit novou trasou, uvažuje se o tunelu vedoucího z pražského Smíchova buď do Berouna, nebo do Hořovic. S její výstavbou by se mohlo začít nejdříve v letech 2028 až 2030, uvedl Sosna. Pokud by studie proveditelnosti vybrala variantu vyhýbající se Berounu a směřující přímo do Hořovic, pak by na současné železniční trase zůstalo několik párů rychlíků jedoucích z Prahy do Příbrami a dále do Českých Budějovic.

Do doby, než připravovaná řešení vzniknou, počítá memorandum s omezením hlučnosti projíždějících vlaků. V údolí, které je hustě obydlené, by tak měly podle Ťoka vznikat protihlukové stěny. Úřad ale preferuje nízkou podobu stěn, které nezakrývají celkový výhled, ale zakrývají pouze podvozky vlaků. Další technickou možností je finanční podpora dopravcům na nákup méně hlučných brzdných systémů. Pro tento účel je v rámci podpory interoperability železniční dopravy vyčleněno z fondů EU 180 milionů korun.