Mladá Boleslav - Fotbalisté Sparty prohráli ve 20. kole první ligy v Mladé Boleslavi 0:1 a dali šanci Slavii s Plzní zvýšit náskok v čele tabulky. O výhře domácích rozhodl stoper Douglas da Silva a středočeský celek tak ukončil sérii devíti zápasů za sebou bez vítězství trvající od října a Pražany porazil poprvé od dubna 2012. Čtvrtá Boleslav navíc snížila ztrátu na třetí Spartu na čtyři body.

Sparta se kvůli karetnímu trestu musela obejít bez kapitána Lafaty, kterého v útoku nahradil Václav Kadlec a pásku po něm přebral záložník Mareček. Také domácí nastoupili bez nejlepšího střelce, protože Chramosta zůstal překvapivě jen mezi náhradníky. Kvůli dohodě klubů nemohl hrát ani Matějovský, jenž v Boleslavi hostuje právě z letenského celku.

První poločas patřil Boleslavi. Už v sedmé minutě nepříjemně vystřelil Valenta, ale brankář Koubek si s jeho pokusem schovaným za chumlem hráčů poradil. Hostující gólman předvedl pohotový zákrok i ve 20. minutě, kdy po rychlé akci hlavičkoval Fleišman. Chvíli na to navíc po rohu hlavičkoval jen těsně nad Da Silva.

Pasivní a trápící se Sparta se probrala po půlhodině hry a po souboji Pauscheka s Konatém upřel rozhodčí hostům penaltu. Záložník z Pobřeží slonoviny navíc neměl daleko k úvodní brance, ale dvě minuty před přestávkou trefil v ideální pozici místo branky pouze Fleišmana.

Sparta do druhého poločasu místo Sáčka s Čermákem poslala Váchu s Néstorem a role se obrátily. Hosté přebrali iniciativu, ale dlouho byla jediným výsledkem pouze územní převaha. A tak přišel trest. Koubek zaváhal při vyběhnutí na roh a Da Silva v 68. minutě otevřel skóre.

Deset minut před koncem zkomplikovali Spartě cestu za vyrovnání vlastní fanoušci a kvůli pyrotechnice v jejich kotli byl zápas zhruba na pět minut přerušen. Chuligány proto hasiči pokropili hadicí a zbytek zápasu se dohrál za přítomnosti policejních těžkooděnců.

Sparta se po vynucené pauze už na nic nezmohla a připsala si druhou jarní porážku. Na třetím místě tabulky tak ztrácí na třetí Plzeň pět a na první Slavii šest bodů. Oba rivalové mají navíc zápas k dobru. Letenský celek se tak musí v boji o poháry už dívat i za sebe, protože čtvrtá Boleslav i pátý Zlín na Spartu ztrácí čtyři body.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Mladé Boleslavi): "Jsem šťastný, ale abych byl upřímný, tak mě mrzí, že výhra přišla až v zápase proti Spartě a ne dřív. Mohli jsme mít více bodů. Do zápasu jsme dobře vstoupili a vytvářeli si šance, které volaly po gólu, což trvalo přibližně do třicáté minuty, potom jsme naopak nabídli jednu šanci soupeři my. O přestávce jsme si v kabině řekli, že chceme pokračovat dál v tom, čím jsme se prosazovali v prvním poločase. Včasným dostupováním jsme eliminovali ofenzívní sílu Sparty, která se potom často uchyloval k nakopávání míčů, které naši obránci sbírali. Druhý poločas se také projevilo, že jsme za vítězstvím šli důrazněji a s větším odhodláním než soupeř. Nebyla tam větší herní kvalita, ale po gólu jsme výhru ubojovali. Hráči si to snad uvědomili a přesvědčili se, že je potřeba v tomto trendu pokračovat."

Tomáš Požár (trenér Sparty): "Nefunguje nám vůbec nic, nejsou ve hře emoce, neudržíme míče, prohráváme souboje a nedaří se nám kombinace. Nedaří se týmu ani individualitám, takže je těžké, aby někdo ten prapor zvedl. Těžko se bavit o titulu, když jsme prohráli oba dosavadní venkovní zápasy. Nedokázali jsme ani v jednom reagovat na vývoj. Máme problémy s obrannými standardkami a těmi útočnými si také nepomůžeme, takže i to nás sráží. Sejdu se s vedením a budeme naši situaci řešit. Musíme si vyhodnotit, do jaké situace jsme se dostali. Mužstvo jako celek cítí, že se nám nedaří. V kabině si vyříkávají hráči spoustu věcí a je vidět, že jim to není jedno. Je ale potřeba to přenést na hřiště, ne o tom jen mluvit."

FK Mladá Boleslav - Sparta Praha 1:0 (0:0)

Branka: 68. Da Silva. Rozhodčí: Orel - Wilczek, Pospíšil. ŽK: Vukadinovič - Šural, Mazuch. Diváci: 4928.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman - Jánoš, Mareš (76. Vukadinovič), Přikryl, Valenta (90.+3 Čmovš), Fabián - Železník (61. Magera). Trenér: Svědík.

Sparta: Koubek - Karavajev, Mazuch, Michal Kadlec, Hybš - Šural, Sáček (46. Vácha), Mareček, Čermák (46. Néstor), Konaté - V. Kadlec (76. Holzer). Trenér: Požár.