Praha - Ochraně nezávislých institucí a demokracie, ale i financování politických stran nebo sportu se chce v roce 2018 věnovat česká pobočka protikorupční organizace Transparency International (TI), jejíž mateřská mezinárodní instituce oslaví v pátek 25. výročí od svého založení. Dále se chce věnovat i teritorialitě exekutorů nebo veřejným zakázkám. ČTK to řekla mluvčí organizace Lucia Vilimovská.

Podle TI se Česká republika potýká s "erozí systému národní integrity", tedy souhry základních pilířů a institucí demokratického státu. "Narušování této integrity se děje zpochybňováním nestrannosti institucí (například veřejnoprávních médií), tolerancí vůči významným střetům zájmu na nejvyšší úrovni (ministerstva, státní správa), útoky na justici či nevládní sektor," uvedli zástupci organizace na stránkách. Transparency chce proto dále prosazovat demokratický dialog a bránit demokratický systém a právní stát.

Poslední sněmovní a prezidentské volby podle organizace odhalily slabiny v nových pravidlech pro financování politických stran a hnutí, která jsou platná od roku 2017. "TI identifikovala konkrétní nedostatky, kde by mělo dojít ke změnám. Jde například o ceny obvyklé, třetí osoby, přehlednost transparentních účtů, registrace subjektů organizujících kampaně či financování prezidentské kampaně ze zahraničí," uvedla TI.

Transparency prosazuje i stabilní a efektivní nastavení dotačních programů pro sport, prosazuje také zákonnou změnu zavádějící teritorialitu exekutorů. "TI věří, že tato změna pomůže snížit korupční vazby mezi exekutory a velkými věřiteli," uvedla TI.

Organizace se v tomto roce bude dále podle Vilimovské zabývat i veřejnými zakázkami. Například u zakázek malého rozsahu neexistují podle TI pravidla pro jejich zadávání. Organizace navíc poskytuje právní poradenství občanům i zadavatelům zakázek. Věnovat se bude i whistleblowingu - oznamování protiprávního jednání. Transparency se zasazuje o efektivní legislativní ochranu oznamovatelů.

Do budoucna se Transparency chystá zaměřit na nová témata, která budou souviset s aktuálním děním. "Nicméně vzhledem k tomu, že připravujeme podzimní kampaň na oslavu výročí 20 let, tak jak hodnocení dosavadního vývoje, tak plány jsou její součástí, takže bychom to v současné chvíli neradi prozrazovali," dodala Vilimovská.