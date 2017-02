Praha - Transformovaným fondům penzijních společností klesl v roce 2016 zisk o asi 900 milionů na 2,81 miliardy Kč. Zhodnocení peněz účastníků tak lze odhadovat od 0,5 do 1,0 procenta, informovala dnes ČTK Asociace penzijních společností. Inflace činila loni 0,7 procenta.

Vyšší dynamiku tvorby zisku prokázaly v závěru roku 2016 účastnické fondy, které se vymanily z pololetní ztráty a za celý rok vytvořily zisk 215 milionů Kč. Zhodnocení peněz účastníků ve vyvážených a dynamických investičních strategiích s vyšším podílem akcií se tak za rok 2016 pohybuje nejčastěji od dvou do šesti procent, výjimečně i více. Více než polovina z 27 fondů loni překonala inflaci. Některé však byly ve ztrátě.

Počet účastníků v účastnických fondech činil koncem minulého roku 542.491, což představuje nárůst od začátku roku o 47 procent. Celkem si v některém z fondů penzijních společností na konci roku 2016 spořilo na důchod 4,519 milionu účastníků, z toho 88 procent v transformovaných fondech penzijního připojištění. Do nich již nelze vstupovat, a proto v nich dochází k pozvolnému úbytku počtu účastníků.

"Čísla potvrdila, že penzijní spoření je pro lidi nezastupitelným nástrojem pro zajištění na stáří. Svoji roli sehrály určitě pozitivní úpravy produktu, ať už šlo o zafixování věku pro možnost výběru prostředků na 60 let, nebo o zavedení dětského spoření. V roce 2017 očekáváme pokračování trendu, který by vedle vyšších daňových úlev pro účastníky mohly podpořit i velmi dobré výsledky zhodnocení peněz v účastnických fondech," uvedl prezident asociace Aleš Poklop.

Penzijní společnosti spravovaly ve fondech třetího pilíře 383 miliard Kč, z toho v transformovaných fondech 365 miliard a v účastnických fondech 18 miliard Kč. V obou typech fondů došlo k meziročnímu nárůstu peněz, a to v transformovaných fondech o 7,6 procenta a v účastnických fondech o 78 procent.

Příspěvek zaměstnavatele pobíralo na konci roku 2016 ke svému penzijnímu připojištění nebo doplňkovému penzijnímu spoření přes 958.000 účastníků, tedy 21 procent z celkového počtu. Průměrný příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření činil 846 Kč měsíčně, tj. o 76 Kč více než činí příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění.

Skladba majetku v transformovaných fondech byla výrazně konzervativní, 90 procent bylo umístěno v dluhopisech, 7,3 procenta na peněžním trhu, včetně termínovaných vkladů, 1,9 procenta v akciích a podílových listech. Majetek v účastnických fondech záleží na investičních profilech jednotlivých fondů. V dynamických a akciových fondech je zastoupen výraznější podíl investic do akcií nebo akciových podílových fondů a podílových listů, ve fondech povinných konzervativních a dluhopisových převažují investice do státních dluhopisů, zejména České republiky.

Do systému dobrovolného penzijního připojištění je nyní zapojeno přes 70 procent práceschopné populace. Občané se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už také neručí za to, aby případný prodělek nesnížil úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.