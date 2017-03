Bystřička (Vsetínsko) - Řemeslníci již začali tesat trámy na obnovu vyhořelého Libušína. Pracovníci vsetínské firmy Teslice CZ pracují v areálu v Bystřičce na Vsetínsku. Používají tradiční způsoby, jež se využívají jen výjimečně, řekl dnes ČTK jednatel firmy Martin Šrámek. Hrubá stavba by měla stát do konce letošního roku, příští rok by se měly začít upravovat interiéry. Obnova Libušína, který patřil k symbolům beskydských Pusteven a byl postaven v roce 1899 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče, by měla být hotová v roce 2019.

Řemeslníci tesají trámy o různé délce pomocí dvou seker. "Větší a těžší je hlavatka, tou opracováváme kulatý strom do hrubé podoby trámu. Pak přijde na řadu širočina, má širokou ostrou čepel, tou dopracováváme nahrubo opracovaný trám do finální podoby, jak potom přijde zabudovat do stavby," uvedl Šrámek. Jde o fyzicky náročnou práci. "Chlapi zpracují zhruba jeden 'kuláč' o délce šesti metrů za den," uvedl Šrámek. Trámy na hrubou stavbu Libušína tak budou vznikat měsíc či dva.

Tradiční způsob opracování dřeva se dnes z časových a finančních důvodů používá jen zcela výjimečně. "Naši řemeslníci musí být zdatní, musí si to umět dobře rozměřit, musí umět dobře držet sekeru, aby ten trám neotesali ani málo, ani moc, ale přesně jak ho potřebujeme," uvedl jednatel, podle kterého je na Valašsku stále hodně zručných tesařů.

Na obnovu Libušína je použito dřevo ze zimní těžby, věnovaly ho Lesy ČR, těžbu zajistily zdarma Vojenské lesy a statky ČR. Těžba smrků a jedlí začala v listopadu, poté se dřevo nechalo chvíli ležet a nyní se začaly otesávat trámy. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které je správcem památky, chce nyní po zimě ještě upravit základ na Pustevnách, na kterém vyroste nový Libušín. V areálu v Bystřičce se mezitím připraví dřevo na hrubou stavbu, v hale budou části objektu nanečisto sestaveny, poté budou rozebrány a na začátku léta by měly být trámy převezeny na Pustevny.

"Byli bychom rádi, aby do podzimu stála hrubá stavba. Je to hlavně proto, že dřevo na ležato sedá na každých 25 centimetrech o centimetr, musí být všichni připraveni na to, že když se ta konstrukce sroubí, poskládá, tak časem trochu sedne, nejvíc hned zpočátku," řekl dnes ČTK ředitel muzea Jindřich Ondruš.

V první etapě bylo vytěženo 360 kubíků kulatiny, tedy asi 200 stromů. "Nyní budeme mít ze zimní těžby do března ještě dalších 200 kubíků. Zbytek se vytěží zase ze zimní těžby v listopadu, to se bude zpracovávat přes zimu, aby se dalo využít na interiéry, na desky, obložky, schody," uvedl technický náměstek muzea Milan Gesierich. Muzeum chce na stavbu použít co nejvíc původních prvků, které se podařilo zachránit, podle odhadů Ondruše však budou tvořit jen několik procent. Například původní trámy se musí ještě očistit od spáleniny a hniloby.

Na obnovu Libušína přispěli také lidé. Do sbírky, která skončila v pátek, poslali asi deset milionů korun. Spolu s penězi od krajů, firem a dalších příspěvků či věcných darů se vybralo asi 16 milionů korun. Obnova bude stát asi 80 milionů korun, muzeum již má asi 38 milionů od pojišťovny a peníze od svého zřizovatele, ministerstva kultury.