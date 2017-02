Praha - Po 20 letech se na plátna kin vracejí hrdinové kultovního Trainspotingu, ve stejném hereckém obsazení i tvůrčím týmem. O dvě desítky let se posunuli nejen drogově závislí drsní kamarádi z drsného Skotska, ale změnil se i svět kolem. S ním se snaží vyrovnat, někteří odčinit, někteří pomstít dávné hříchy a prohřešky, snaží se navázat často tam, kde už to nejde. Přesto pokračování filmu Dannyho Boyla přináší velkou dávku zábavy, ještě větší příděl nostalgie, svižně sestříhanou podívanou protknutou flashbacky a opět okořeněnou líbivou hudbou. Do českých kin vstoupí Trainspoting 2 ve čtvrtek.

Na počátku filmu stojí dávný konflikt mezi čtyřmi kamarády, kteří svůj vzdor vůči konzumní společnosti naplňují užíváním drog a nerespektováním konvencí. Na konci původního snímku jeden z nich uteče všem s tučným ziskem z prodeje obrovského množství heroinu. Další se dostanou do vězení, dál pokračují ve svých závislostech nebo spřádají plány na pomstu.

Po 20 letech se mnohé změnilo, ale stejně tak zůstalo mnohé při starém. Mark Renton (Ewan McGregor) se vrací na jediné místo, které mu kdy bylo domovem. Čekají tu na něj Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) a Begbie (Robert Carlyle). Očekávají ho i další staří známí: smutek, ztráta, radost, pomsta, nenávist, přátelství, láska, touha, strach, výčitky, heroin, sebedestrukce a smrtelné nebezpečí, ti všichni stojí ve frontě, aby ho uvítali a společně to všichni naplno rozjeli.

Hned zpočátku nového filmu přicházejí humorné situace plynoucí čistě jen z nepřítomnosti jeho hrdinů v uplynulých dvou dekádách - ať už z důvodu pobytu za mřížemi nebo v neustálém drogovém rauši. Nové jsou situace s nahráváním sebe sama na mobilní telefon, s neschopností pracovat s letním časem nebo se setkáním s imigranty ve Skotsku, kdy na letišti slova Vítejte v Edinburghu pronáší Slovinka.

První hodinu filmu tvoří mozaika nových situací známých hrdinů. Begbie nutí svého syna přes jeho přijetí na vysokou školu, aby s ním chodil po nocích krást. Sick Boy ve své hospodě zděděné po tetě natáčí kompromitující videa na bohaté muže chtivé netradičního sexu. Když přijde Mark, který kdysi uprchl s penězi, zmlátí ho ještě předtím, než on vytáhne z kapsy tlustou obálku s nimi.

Stejně pozoruhodným a svižným střihem se vyznačují scény, kdy se Spud, stále totálně závislý na heroinu, chce zabít; Mark, který vypadá po 20 letech zdánlivě nejvíce civilizovaně, ho vezme běhat a říká mu zásadní větu filmu: "Jsi závislý, tak buď dál. Ale buď závislý na něčem jiném."

Jistou dávku patosu podle svých slov na filmu vidí i sám režisér. "Uvědomujeme si u toho, jak se na nich podepsal čas, a jak se podepsal na nás samotných. Film je jako pohled dalekohledem času - podíváte se jedním směrem a minulost je skoro na dosah. Podíváte se znovu - a je pryč. Je to zajímavé," cituje Boyla distribuční společnost Falcon.