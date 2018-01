Jablonec nad Nisou - Noblesou 30. let minulého století i volností let 60. se letos nechali inspirovat autoři modelů vytvořených pro tradiční velkou přehlídku bižuterie Made in Jablonec. Přehlídkou tradičně zahajuje rok jablonecký Svaz výrobců skla a bižuterie, ta letošní odkazuje na sté výročí vzniku samostatného Československa, a nese proto podtitul 100 let inspirace. Nejde ale o žádnou retrospektivu, řekl ČTK Milan Kohout, který přehlídku organizoval.

"Tvůrčí týmy měly na výběr tři podtémata - Noblesa 30. let, Volnost šedesátek a Nové tisíciletí, což by měla být jakási vize do budoucna," doplnil Kohout. Rozhodně podle něj nejde o žádné retro. "To už tu před několika lety bylo, tentokrát by to mělo být pouze o inspiraci těmi roky a o inspiraci tím výročím," dodal. Na molu se tak objevily rozevláté bohatě zdobené modely inspirované 60. lety i jednoduché róby odkazující na 30. léta. Nechybělo ale ani oblíbené prádlo nebo modely poněkud futuristické.

Lednové módní přehlídky bižuterie mají v Jablonci dlouholetou tradici. Ještě v hluboké totalitě je začal pořádat ÚBOK (Ústav bytové a oděvní kultury), později jejich organizaci převzal koncern Jablonecká bižuterie. Po jeho rozpadu se přehlídek ujala bižuterní společnost Jablonex, když skončila, převzal organizaci Svaz výrobců skla a bižuterie. "Je to devátá přehlídka v naší režii. Už nejde o autorské přehlídky jednoho návrháře jako v dobách Jablonexu, na přípravě modelů se podílí řada návrhářů a firem," poznamenal Kohout.

Na letošní přehlídce se představilo 54 modelů od 17 tvůrčích týmů složených z bižuterních a šperkařských firem, samostatnou kolekci devíti modelů pak představila Preciosa. Ve spolupráci s módními návrháři a salony a také uměleckými školami vznikla jedinečná show plná třpytivé krásy a inspirace. "Zatímco autorské přehlídky měly i hluchá místa, protože nejde mít od jednoho návrháře jednu bombu za druhou, tady každý autorský tým vytváří pouze tři modely a snaží se udělat ty modely co nejatraktivnější. Made in Jablonec je téměř 60 velmi atraktivních modelů," dodal Kohout.