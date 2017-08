Praha - Tradiční pánská holičství se opět vrací do módy. Nejčastějšími zákazníky jsou muži kolem 30 let. Mezi českými muži rovněž přibývá těch, kteří preferují strniště či různě dlouhý plnovous místo hladce oholené tváře. Na pražské náplavce se dnes uskuteční první barber festival v Česku. Jde o přehlídku tradičních pánských holičství, jejichž reprezentanti návštěvníkům ukážou, jak vládnou břitvou.

"Typickým zákazníkem je muž, který chce o sebe pečovat. V průměru se jedná o muže kolem 30 let," řekl ČTK zakladatel pražského barber shopu Gentlemen Brothers Tomáš Kucek.

Mužů, kteří vyhledávají služby tradičních holičství, podle něj v tuzemsku přibývá. "Ano, tento podíl stále roste, je to nový trend, který tu už zůstane a bude u mužů získávat čím dál větší oblibu," dodal. Zatímco u nás takzvané barber shopy zažívají boom, v řadě zemí jsou na ně zvyklí.

V ČR jsou populární často mezi mladými hipstery. Starší generace na ně někdy pohlíží jako na něco zženštělého. To ale odmítá majitelka skotského salonu The Players Lounge Suzie Gillespieová, která přijela předvést své umění na pražskou Náplavku.

"Naopak. Přirovnala bych to třeba k návštěvě britského pánského klubu. Barber shop je zkrátka místo, které je vyhrazeno čistě mužům. To, že někdo dobře vypadá, voní, má upravené ruce, moderní sestřih, zvyšuje jeho sebevědomí, a tím i společenskou prestiž. A to přece chtějí všichni muži, nebo ne?" řekla.

Podle ní se muži za posledních deset let mnohem víc začali zajímají o to, jak vypadají a chtějí o sebe pečovat. "Navštěvují nás také mnohem mladší klienti než před lety. A co se týče trendů, nosit plnovous bylo tehdy naprosto staromódní, zatímco dnes si na něm zakládají už dvacetiletí kluci. Žádnou výjimkou nejsou ani muži, kteří si barví vlasy," uvedla.

Nejnovější trendy v pánských střizích podle Gillespieové ještě zůstanou u plnovousů. "Ale přidruží se k nim i prodloužené mužské účesy, a vrátíme se tak lookem do ležérních sedmdesátek. Kdo si to může dovolit a chce být cool, měl by se tedy rozhodně nechat zarůst," dodala.

Podle Kucka čeští muži stále dávají přednost praktickým účesům, které nejsou náročné na údržbu. "Trend se změnil, nechávají si dělat modernější, nové styly, například fade," dodal. Styl fade znamená, že vlasy na bocích hlavy jsou výrazně kratší oproti horní části vlasů.

Salonní úprava vousů sahá hluboko do historie, v minulých desetiletích se ale stáhla do pozadí. Ještě na přelomu 19. a 20. století byla nedílnou součástí života téměř každého muže, a to nejen za účelem úpravy zevnějšku, ale především jako plnění jeho společenských povinností.

Vedle Gentlemen Brothers působí v tuzemsku řada dalších podobných tradičních holičství jako Toni & Guy Barbershop, Tony Adam's Barber Shop či Good Times Barber Shop.