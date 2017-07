Düsseldorf/Praha - S trojicí Čechů na startu začne v sobotu v Düsseldorfu časovkou jednotlivců 104. ročník Tour de France. Roman Kreuziger (Orica-Scott) pojede slavný závod již poosmé v kariéře, druhý start čeká Zdeňka Štybara (Quick-Step Floors) a debut na "Staré dámě" prožije Ondřej Cink (Bahrajn-Merida). Hlavními favority třítýdenního klání jsou obhájce prvenství Brit Chris Froome a Australan Richie Porte.

Poté co v září 2015 vzdal možnost hostit takzvaný Grand Départ Londýn, chopil se příležitosti Düsseldorf. V Německu odstartuje Tour počtvrté v historii, naposledy se v roce 1987 začínalo v Berlíně. Peloton projede postupně všech pět hlavních pohoří Francie, což se stalo naposledy v roce 1992, a zavítá i do Belgie a Lucemburska.

Z celkem 21 etap je pět horských se třemi dojezdy na vrchol, na programu jsou pouze dvě krátké časovky - kromě té úvodní se v předposlední den pojede v Marseille. I letošní Tour skončí dojezdem na pařížský bulvár Champs-Élysées, a to v neděli 23. července. Pod Vítězným obloukem se závod uzavírá s železnou pravidelností od roku 1975.

"Bude to pestrá Tour, při níž budou malé rozestupy. Je tam deset sprinterských etap. Vyloženě horské etapy jsou čtyři. Bude hodně důležité, aby v horách byly dobré nohy. A není možné opomínat etapy bez označení horské, jež bývají mnohdy horší. Právě ty střední etapy, kdy je to nahoru dolů, jsou často nervózní. V letošní Tour navíc není dlouhá časovka. Jedna je jen na začátku, druhá v předposlední etapě, kdy už může být rozhodnuto. Bude to divácky zajímavý závod," uvedl Kreuziger.

Za největšího favorita, jenž by měl více než tři a půl tisíce kilometrů trati z Düsseldorfu do Paříže zvládnout nejrychleji, je označován Froome. Dvaatřicetiletý lídr týmu Sky dosud v sezoně nezaznamenal nijak zářivé úspěchy, ale dobře ví, co příprava na Tour vyžaduje. Z pěti startů závod vyhrál v letech 2013, 2015 a 2016. Při premiéře v roce 2012 skončil druhý, před třemi lety kvůli následkům pádu nedojel.

Pokud by Froome svoji roli potvrdil, osamostatnil by se s čtyřmi prvenstvími za kvartetem Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain, z nichž každý má na kontě pět triumfů. "Chci se pokusit o to, abych se mezi ně zařadil. Tihle borci jsou nedílnou součástí historie a mým cílem je, abych se k nim (jednou) dotáhl," netajil se Froome vysokými ambicemi.

"Bylo by neskutečné vyhrát Tour počtvrté. I když lidé říkají, že je to jen číslo, každá z těch Tour vypovídá odlišný příběh, každá je jinou bitvou. Každá Tour je unikátní. A já se budu snažit o to, abych byl ve své nejlepší formě a využil každé příležitosti, která se mi na silnici naskytne," doplnil Froome.

Nejsilněji mu má dýchat na záda Porte (BMC). "Chris vyhrál Tour už třikrát a není důvod, aby to nedokázal počtvrté. Je velkým favoritem, umí si poradit s tlakem a bude určitě v lepší formě než na Dauphiné," odtušil Porte s připomínkou nedávného etapového závodu, kde sám skončil druhý a Froome na něho během celkem osmi etap ztratil minutu a 23 sekund.

"Sky možná není tak silný jako v minulých letech. Uvidíme, jak se to podepíše na jejich taktice. Chris je každopádně obhájcem titulu, ale ten závod určitě nebude jen o nás dvou. Naším cílem však je, abychom byli v Paříži na pódiu," prohlásil Porte.

Počítat je třeba ale i s Kolumbijcem Nairem Quintanou, přestože "až" druhým místem na Giru d'Italia vzal za své jeho ohlašovaný pokus o vítězný double z Gira a Tour. A na šanci bude určitě číhat Španěl Alberto Contador, jemuž by mohlo vyhovovat, že tíhu hlavních favoritů nesou na bedrech jiní.

"Letos se mi zatím hodně líbí Porte, ale Froome přijede určitě dobře připravený, i když v sezoně toho zatím nic moc neukázal. Jenže v minulosti už vícekrát potvrdil, že se dokáže na ten velký závod skvěle připravit. To jsou moji dva hlavní favorité," řekl Cink.

V boji o zelený trikot pro vítěze bodovacího závodu bude o zápis do historie usilovat slovenská superhvězda Peter Sagan. Vítěz předchozích pěti ročníků má jedinečnou příležitost se dotáhnout na Erika Zabela. Skvělý německý sprinter vévodí historickému pořadí se šesti triumfy, na něž dosáhl po sobě mezi lety 1996 a 2001.

Program cyklistického etapového závodu Tour de France:

1. července - 1. etapa: Düsseldorf (Něm.) - Düsseldorf, časovka jednotlivců, 14 km,

2. července - 2. etapa: Düsseldorf - Lutych (Belg.), 203,5 km,

3. července - 3. etapa: Verviers (Belg.) - Longwy, 212,5 km,

4. července - 4. etapa: Mondorf-les-Bains (Luc.) - Vittel, 207,5 km,

5. července - 5. etapa: Vittel - La Planche des Belles Filles, 160,5 km,

6. července - 6. etapa: Vesoul - Troyes, 216 km,

7. července - 7. etapa: Troyes - Nuits-Saint-Georges, 213,5 km,

8. července - 8. etapa: Dole - Station des Rousses, 187,5 km,

9. července - 9. etapa: Nantua - Chambéry, 181,5 km,

10. července - volný den,

11. července - 10. etapa: Périgueux - Bergerac, 178 km,

12. července - 11. etapa: Eymet - Pau, 203,5 km,

13. července - 12. etapa: Pau - Peyragudes, 214,5 km,

14. července - 13. etapa: Saint-Girons - Foix, 101 km,

15. července - 14. etapa: Blagnac - Rodez, 181,5 km,

16. července - 15. etapa: Laissac-Sévérac-l'Église - Le Puy-en-Velay, 189,5 km,

17. července - volný den,

18. července - 16. etapa: Le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isére, 165 km,

19. července - 17. etapa: La Mure - Serre Chevalier, 183 km,

20. července - 18. etapa: Briancon - Col d'Izoard, 179,5 km,

21. července - 19. etapa: Embrun - Salon-de-Provence, 222,5 km,

22. července - 20. etapa: Marseille - Marseille, časovka jednotlivců, 22,5 km,

23. července - 21. etapa: Montgeron - Paříž, 103 km.