Řím - Italská fotbalová legenda Francesco Totti se definitivně rozhodl ukončit hráčskou kariéru. Přijal roli ředitele v AS Řím, kde hrál od roku 1989.

"Moje role fotbalisty je u konce. Nyní začínám jinou důležitou roli jako ředitel. Doufám, že se mi bude dařit stejně jako na zeleném trávníku," řekl Totti pro klubovou televizi Roma TV.

Čtyřicetiletý Totti odehrál poslední utkání 28. května, kdy se rozloučil s fanoušky AS Řím. Následně se spekulovalo, že by mohl pokračovat v některém z menších klubů. Do Pescary ho mimo jiné lákal trenér Zdeněk Zeman, pod kterým v Římě hrával. Mistr světa z roku 2006 se však rozhodl definitivně přejít do role funkcionáře.

"Datum 28. května je pro mě historický den. Je těžké vysvětlit, jak jsem se cítil. Fotbal byl pro mě vždy vším. Byla to moje vášeň. Teď mě čeká nová výzva a nové dobrodružství. Začínám znovu od začátku, krok za krokem a budu zjišťovat, jaká role mi bude sedět nejlépe," prohlásil Totti. "Budu spolupracovat s prezidentem, ale i lidmi z mládežnického sektoru," dodal.

Totti v A-týmu AS Řím debutoval v březnu 1993 jako šestnáctiletý, od té doby odehrál 784 soutěžních duelů a nastřílel 307 gólů.