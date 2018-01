Londýn - Fotbalisté Tottenhamu remizovali v 24. kole anglické Premier League 1:1 na hřišti Southamptonu, který nedokázal zvítězit už v jedenácti ligových zápasech. Tottenham se musel obejít bez nemocného brankáře Huga Llorise. Obvyklouo jedničku nahradil Michel Vorm, který nastoupil v jubilejním 100. zápase Premier League.

Po čtvrthodině hry se dostali do vedení domácí, když si Bertrandův přízemní centr do vlastní branky srazil Sánchez. O tři minuty později však "Kohouti" vyrovnali, na Daviesův centr si naskočil Kane a hlavou nedal gólmanu McCarthymu šanci. Kanonýr Tottenhamu vstřelil v posledních šesti ligových zápasech devět branek a tabulce střelců Premier League vévodí s 21 zásahy.

V závěru Tottenham soupeře přitlačil, obrátit skóre se mu ale nepodařilo. Kouč "Kohoutů" Mauricio Pochettino, který v letech 2013 a 2014 trénoval právě Southampton, na půdě svého bývalého zaměstnavatele dosud neprohrál.

"Byl to vyrovnaný a obtížný zápas. Hřiště nebylo v dobrém stavu. Byla to bitva. Drželi jsme více míč, ale potřebovali jsme být agresivnější a vytvářet si více šancí. Musíme uznat sílu soupeře, ale nejsem s výkonem spokojený. Měli jsme hrát rychleji, více toho vytvořit. Udělali jsme hodně chyb, se kterými není možné zvítězit," kritizoval své svěřence argentinský trenér.

"Southampton je na sestupových pozicích dočasně, určitě se posunou výš. Nám budou tyhle dva body na konci sezony scházet, neboť mezi prvními šesti či sedmi týmy je to velmi těsné," dodal.

Jeho protějšek, krajan a jmenovec Mauricio Pellegrino viděl na výkonu svého týmu pozitiva. "Musíme pokračovat v téhle cestě, hráli jsme odhodlaně. Proti takovým týmům můžete zápas ztratit během minuty, ale my jsme byli ve hře až do konce. Takhle musíme hrát. Každého může tento výkon povzbudit, aby nám věřil. V tabulce máme problémy, ale ve třech či čtyřech týdnech se to může změnit. Mezi deseti nebo jedenácti kluby je rozdíl několika bodů," konstatoval optimisticky.

"V Argentině říkáme, že tahle práce je jako elektrické křeslo. Není jednoduché se v něm udržet. Jsem spokojený, klub má vše potřebné k tomu, abychom se mohli posouvat. Chci se zlepšovat. O práci se nebojím," uvedl bývalý kouč Valencie či Alavésu.

Výsledky 24. kola anglické fotbalové ligy

Southampton - Tottenham 1:1 (15. vlastní Sánchez - 18. Kane).