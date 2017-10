Madrid - Fotbalisté Tottenhamu úterní remízou 1:1 v Lize mistrů na hřišti Realu Madrid podle trenéra Mauricia Pochettina ukázali, že se můžou měřit s nejlepšími. Domácí kouč Zinédine Zidane po zápase pro změnu označil oba brankáře za superhrdiny.

Tottenham se na stadionu Santiaga Bernabeua ujal vedení po vlastním gólu Varaneho, krátce před přestávkou ale vyrovnal z penalty Ronaldo. Londýnský celek tak stejně jako Bílý balet ještě neprohrál a oba kluby mají na kontě po třech kolech v tabulce skupiny H shodně sedm bodů.

"Tohle byla naše šance ukázat, že dokážeme konkurovat nejlepším a pro naše sebevědomí hrál zápas klíčovou roli," citovala Pochettina agentura Reuters. "Náš tým se pořád tvoří. Loni jsme získali sedm bodů v šesti zápasech, teď je máme už po třech," přidal argentinský kouč.

"Loni nás mrzelo, že jsme nepostoupili, ale udělali jsme velký krok vpřed. Do budoucna máme velký potenciál," uvedl Pochettino. "Výsledek byl dneska poslední věcí, na které mi záleželo. Naším cílem bylo sem přijet a být Realu rovnocenným soupeřem. To se nám povedlo a mám z toho velkou radost," prohlásil.

Pochettino se po zápase objal na hřišti s každým hráčem Tottenhamu a ocenil především brankáře a kapitána Huga Llorise, který hosty podržel několika skvělými zákroky. "Dnes jste viděli, proč často tvrdím, že Hugo je jeden z nejlepších brankářů na světě," vyzdvihl.

Výkon obou gólmanů ocenil i kouč Realu Zidane. "Oba hráli jako superhrdinové," poznamenal na adresu Llorise a Keylora Navase. "Sice chceme vyhrát každý domácí zápas, ale někdy musíte uznat kvalitu soupeře. Hráli jsme dobře, ale oni dobře bránili, takže je to zasloužená remíza," dodal.

Kloppovi udělala rekordní výhra radost: Byl to vyspělý výkon

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp měl radost, že jeho tým úterní výhrou 7:0 v Lize mistrů v Mariboru překonal anglické maximum v soutěži. Podle německého kouče nebude pro další kluby snadné podobný výkon zopakovat a rekord překonat.

Liverpool se po dvou remízách dočkal prvního vítězství a hned ve velkém stylu. První poločas ve Slovinsku vyhrál 4:0 a po přestávce přidal další tři branky. Dvěma góly se na rekordní venkovní výhře anglických zástupců v Lize mistrů v historii podíleli Mohamed Salah a Roberto Firmino.

Dosavadní anglické maximum ze zápasů na hřištích soupeře byla dvě vítězství 6:0, které v roce 1986 zaznamenal Leeds v Oslu nad tamním Lynem a Manchester United stejným poměrem triumfoval nad Shamrockem Rovers v roce 1957.

"O rekordu jsem se dozvěděl až po zápase a je to skvělé. Historie Liverpoolu je jak přeplněná krosna, takže je příjemné přispět do ní dalším kouskem," citoval Kloppa server BBC. "Navíc bude velmi těžké rekord vylepšit, protože vyhrát 7:0 je opravdu výjimečné. Ukazuje to, že jsme hráli neuvěřitelně dobře," dodal.

Podle Kloppa podali hráči Liverpoolu vyspělý výkon. "Radost mám především z toho, že jsme po přestávce nepolevili a kontrolovali jsme zápas," prohlásil. "Když v podobných zápasech nepodáte stoprocentní výkon, můžete se hodně trápit. Předvedli jsme velmi vyspělý a líbivý výkon," přidal.