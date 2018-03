New York - Basketbalisté Toronta zdolali v NBA Dallas 122:115 po prodloužení a jedenáctou výhrou v řadě vyrovnali klubový rekord. Němec Dirk Nowitzki v dresu poražených se stal osmým hráčem v historii soutěže, který proměnil 11 tisíc střel z pole. Obhájci titulu z Golden State přišli kvůli zranění o další hvězdu Kevina Duranta a v oslabené sestavě podlehli na domácí palubovce podruhé v sezoně Sacramentu 93:98.

Torontu, které vládne Východní konferenci, vystřelil výhru minutu před koncem prodloužení DeMar DeRozan, jenž odpověděl na trojku Dwight Powella. Po autorovi 29 bodů už trefoval koš pouze pivot Jonas Valančiunas z čáry trestného hodu a dostal se tím na 21 bodů.

"Zbytečně jsme si to zkomplikovali," řekl trenér Toronta Dwane Casey. "Každý tým se proti nám snaží vytáhnout a připsat si cenný skalp. Musíme se naučit, jaké to je žít jako lovná zvěř, a nebýt lovcem," dodal kouč Raptors po osmnáctém vítězství z posledních 19 zápasů.

"Každé utkání nemusí být hezké na koukání, ale dokud budeme schopni vítězit nebo aspoň dělat většinu věcí správně, je to pro mě v pohodě. To je hlavní," uvedl DeRozan.

Úřadující šampioni z Golden State už se museli vypořádat zraněním Stephena Curryho a Klaye Thompsona, k nimž teď přibyl Durant, který bude se zlomeným žebrem mimo hru nejméně dva týdny. "Je to šílené," konstatoval už před zápasem se Sacramentem trenér Warriors Steve Kerr, jehož svěřencům patří druhé místo v Západní konferenci.

"Nejdůležitější je být zdravý," řekl Draymond Green, který se po jednozápasové absenci vrátil do sestavy Golden State a zaznamenal 14 bodů, 10 doskoků a sedm asistencí. "Všichni tři by asi mohli za určitých okolností dál hrát, ale teď je to zbytečné. Musí se dát do kupy."

V den svých 24. narozenin dovedl pivot Joel Embiid 24 body a 19 doskoky Philadelphii k výhře 120:116 nad Brooklynem. Oklahoma zdolala o play off bojující Los Angeles Clippers 121:113 i díky 22 bodům nedávné posily Coreyho Brewera a 22. triple double v sezoně Russella Westbrooka, jenž zaznamenal 16 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí. Miami zvítězilo v Los Angeles nad Lakers 92:91 hlavně díky Goranu Dragičovi, který dal 15 sekund před koncem vítězný koš a celkově zaznamenal 30 bodů.

Výsledky NBA:

Golden State - Sacramento 93:98, LA Lakers - Miami 91:92, Oklahoma City - LA Clippers 121:113, Orlando - Boston 83:92, Philadelphia - Brooklyn 120:116, Toronto - Dallas 122:115 po prodl.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Toronto 69 52 17 75,4 2. x-Boston 69 47 22 68,1 3. Philadelphia 68 38 30 55,9 4. New York 69 24 45 34,8 5. Brooklyn 69 21 48 30,4

Centrální divize:

1. Indiana 69 40 29 58,0 2. Cleveland 68 39 29 57,4 3. Milwaukee 68 36 32 52,9 4. Detroit 68 30 38 44,1 5. Chicago 68 24 44 35,3

Jihovýchodní divize:

1. Washington 69 39 30 56,5 2. Miami 70 37 33 52,9 3. Charlotte 69 30 39 43,5 4. Orlando 70 21 49 30,0 5. Atlanta 69 20 49 29,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Houston 68 54 14 79,4 2. New Orleans 68 39 29 57,4 3. San Antonio 69 39 30 56,5 4. Dallas 69 22 47 31,9 5. Memphis 68 18 50 26,5

Severozápadní divize:

1. Portland 68 42 26 61,8 2. Oklahoma City 71 42 29 59,2 3. Minnesota 69 40 29 58,0 4. Utah 69 39 30 56,5 5. Denver 69 38 31 55,1

Pacifická divize:

1. y-Golden State 69 52 17 75,4 2. LA Clippers 68 37 31 54,4 3. LA Lakers 69 31 38 44,9 4. Sacramento 70 23 47 32,9 5. Phoenix 70 19 51 27,1

Východní konference:

1. x-Toronto 69 52 17 75,4 2. x-Boston 69 47 22 68,1 3. Indiana 69 40 29 58,0 4. Cleveland 68 39 29 57,4 5. Washington 69 39 30 56,5 6. Philadelphia 68 38 30 55,9 7. Milwaukee 68 36 32 52,9 8. Miami 70 37 33 52,9 9. Detroit 68 30 38 44,1 10. Charlotte 69 30 39 43,5 11. Chicago 68 24 44 35,3 12. New York 69 24 45 34,8 13. Brooklyn 69 21 48 30,4 14. Orlando 70 21 49 30,0 15. Atlanta 69 20 49 29,0

Západní konference:

1. y-Houston 68 54 14 79,4 2. y-Golden State 69 52 17 75,4 3. Portland 68 42 26 61,8 4. Oklahoma City 71 42 29 59,2 5. Minnesota 69 40 29 58,0 6. New Orleans 68 39 29 57,4 7. San Antonio 69 39 30 56,5 Utah 69 39 30 56,5 9. Denver 69 38 31 55,1 10. LA Clippers 68 37 31 54,4 11. LA Lakers 69 31 38 44,9 12. Sacramento 70 23 47 32,9 13. Dallas 69 22 47 31,9 14. Phoenix 70 19 51 27,1 15. Memphis 68 18 50 26,5

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jistotu prvenství v divizi.