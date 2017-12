Praha - Na obranu svobody, vnější i vnitřní bezpečnost či na pomoc lidem, kteří si nemohou sami pomoci, by se chtěl zaměřit v domácí politice kandidát na prezidenta Mirek Topolánek. Chtěl by se zastat živnostníků a vrátil by vlastenectví původní význam. Přál by si, aby lidé byli hrdí na svůj stát a národ. Armáda by se podle něj měla rozšířit a získat zpět bojeschopnost. Topolánek to dnes řekl na tiskové konferenci.

Voliče chce bývalý ministerský předseda přesvědčovat v domácí politice heslem "Za svobodu se musí bojovat". Topolánek poznamenal, že každý člověk se musí cítit být součástí hrdého národa a mít víru ve svůj stát. Zároveň musí cítit, že stát chrání jeho děti, rodinu, bezpečnost i státní suverenitu. "Určitě nechci šířit blbou náladu, chci podpořit národní sebedůvěru a zdravé vlastenectví. Chci vrátit vlastenectví původní význam, to není sprosté slovo," řekl.

Český stát podle něj musí bojovat za své občany, když se dostanou do tísně doma i v zahraničí. Lidé by měli být hrdí na český pas či korunu.

Topolánek chce podpořit lidi, kteří pracují, chtějí pracovat nebo pracovat nemohou. Zdůraznil, že určitě nepodpoří "černé pasažéry a parazity systému", kteří pracovat nechtějí. Zaměřit se chce na podporu živnostníků, kterou považuje za ohroženou skupinu.

Chce se také věnovat podpoře veřejného školství a přístupu ke vzdělání. Stát by podle něj měl daleko výrazněji umožnit mladým lidem studovat v zahraničí.

V otázce bezpečnosti poznamenal, že chce silnou armádu schopnou bránit českou samostatnost. Armáda by podle něj měla mít alespoň 30.000 vojáků. Poznamenal, že nyní máme elitní jednotky, ale armáda jako celek ztratila bojeschopnost a takzvaný vševojskový charakter. Armádě by ho chtěl vrátit. Zároveň by chtěl posílit policii. Obě složky by podle něj měly být připraveny chránit české hranice, pokud by selhala ochrana společné schengenské hranice.

Za své osobní téma označil právo každého "být offline". Nikdo podle něj nemůže být nucen používat televizi, platební karty a další moderní prostředky, pokud z jakéhokoli důvodu nechce. Jako výraz svobody chce také zachovat i hotovost.

"Chci garantovat kontinuitu polistopadového vývoje. Nechci dovolit, aby nějaká byrokracie či technokracie nahradila demokracii," řekl.

Své sliby voličům by jako prezident prosazoval například setkáváním s ministry nebo účastmi na jednání Parlamentu či vlády.

Topolánek zvažoval, že si kvůli zaplacení volební kampaně vezme kontokorent. Dnes ČTK řekl, že to nebude nutné. Nyní má na transparentním účtu k dispozici přes čtyři miliony korun. Přispěla mu řada známých z politiky i byznysu včetně většinového majitele Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniela Křetínského, poslal mu 350.000 korun. Topolánek působil jako člen představenstva monopolního slovenského přepravce plynu Eustream a jako předseda dozorčí rady Elektrárny Opatovice, které jsou součástí EPH. Topolánek ČTK řekl, že Křetínský mu přispěl ze svých soukromých peněz. Za podporu mu poděkoval.