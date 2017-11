Praha - Olympijská vítězka ve veslování Miroslava Topinková si zvyká na roli matky. Úspěšné skifařce se v polovině září narodila dcera Adéla, která ji nyní naplno zaměstnává. Sedmatřicetiletá několikanásobná medailistka z mistrovství světa si není jistá, jestli se ještě vrátí k aktivní kariéře a momentálně to ani neřeší.

Před porodem Topinková plánovala, že brzy začne opět trénovat. "Trochu jsem to přehodnotila. Snažila jsem se začít trénovat, ale pak jsem měla málo mléka, tak jsem trochu zpomalila. Říkala jsem si, že trénink dvakrát denně až tak za půl roku. Chtěla bych kojit a nechtěla bych ji o to připravit," řekla Topinková na dnešní akci Českého olympijského výboru před hrami v Pchjongčchangu. "Adélka je na prvním místě, já už jsem ve sportu dokázala všechno, co jsem chtěla," podotkla.

Topinková si pořád na novou roli zvyká a užívá si ji. "Začíná to být zajímavé. Ze začátku to bylo náročné, jak je člověk unavený z porodu a vůbec. Ta starost o dítě, například krmení každé hodiny," uvedla.

Původně plánovala, že se dcera bude jmenovat Kristýna. "Měla jsem úplně jasno a nakonec z ničeho nic jsem měla nějaký intuitivní pocit, že to nemůže být Kristýnka, ale musí to být Adélka. Tak nějak jsem cítila, že by se měla jmenovat jinak," pousmála se.

Topinková veslovala téměř dvacet let, předtím se věnovala atletice, a sport jí chybí. "Pořád se snažím hýbat, chodíme na procházky. Během týdne nachodím takových 70 až 80 kilometrů. Občas si zajedu i na rotopedu, když cítím, že jsem vyspaná a byla dobrá noc," řekla Topinková. Na kole ale tělo nijak zvlášť nezatěžuje. "Nejela jsem na žádný výkon a tím, že jsem hodně chodila s tím kočárkem, tak to tak hrozné nebylo," uvedla.

Nová veslařská sezona začne až příští rok v květnu, do té doby by Topinková teoreticky mohla začít naplno trénovat a vrátit se na vodu. "Že bych závodila? Vůbec nevím. Občas mám pocit, že jsem měla naivní představy o těhotenství, o porodu a vůbec o péči o dítě. Myslela jsem si, jak to bude všechno v pohodě a ono to je úplně jinak," řekla s úsměvem.

Největší rozdíl mezi představami a realitou byl ohledně spánku. "Myslela jsem, že se vyspím. Nebo ty první tři týdny po porodu, to jsem koukala, jaký je to zápřah. Říkala jsem si, že jsem zvyklá na vrcholový sport, ale tohle je úplně něco jiného," uvedla brněnská rodačka. "Činnosti mě nezaskočily. Spíš to, že nemám žádný volný čas. Že mám jen dvě ruce a nemůžu je použít na nic jiného, než na chování malé," líčila.

S manželem, bývalým rychlostním kanoistou, už často čelí i otázkám, jakému sportu se bude jejich dcera věnovat. Jestli vyhraje veslování, nebo kanoistika. "Myslím si, že možná bude dělat úplně jiný sport. Říkali jsme si, že by bylo fajn, kdyby dělala třeba atletiku. Pro holky je to hezký sport, mají pak hezké postavy," uvedla Topinková.