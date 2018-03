Praha - Návrat k aktivní kariéře ještě neohlašuje, je však možné, že se skifařka Miroslava Topinková brzy vrátí k veslování. Olympijská vítězka z Londýna, mistryně světa a několikanásobná evropská šampionka loni v dubnu přerušila kariéru a v září se jí narodila dcera. Již o víkendu odjede sedmatřicetiletá veslařka na soustředění do Itálie a v dalších týdnech by mělo být jasno, zda a kdy se opět zapojí i do závodů.

"Už konečně budu veslovat. Myslela jsem, že začnu dříve, ale teď hodně mrzlo, takže jsem na vodu nešla. Snažím se ale dostávat do kondice, jezdím na trenažéru, na kole, běhám a teď se těším na vodu," řekla Topinková. Nejprve bude trénovat dva týdny sama a poté se k ní připojí další veslařky.

I v Itálii se ale chce naplno věnovat také dceři Adéle. I proto momentálně netuší, jak rychle se dokáže dostat zpátky do dřívější formy. "Teď plánuju vše za pochodu. Původní plán byl, že bych letos závodila, ale tím, jak se posouvá návrat do pořádného tréninku, tak se možná bude posouvat i závodění," přiznala Topinková.

Až po skončení soustředění bude zřejmě jasné, zda bude opravdu letos závodit. "Uvidím, jak rychle se vrátím zpět do nějaké kondice. Veslovala jsem ale hodně let a někteří mi říkají, že bych se mohla vrátit rychle. Teď to ale nedokážu říct," uvedla svěřenkyně trenéra Tomáše Kacovského. Záležet bude prý i na případných výsledcích kontrolních testů.

Topinková prakticky celou kariéru závodila na skifu, nyní je podle všeho i možnost, že by usedla do větší posádky. "Já jsem o tom nepřemýšlela, ale trenéři kolem mě přemýšlejí. Uvidíme, co z toho vznikne," pousmála se Topinková. Případné změně by se nebránila. "Člověk tak může dostat nový stimul, je to další výzva," řekla. Ve hře je přesednutí do dvojky bez kormidelnice. "Uvidíme. Je tady pár variant. Vyzkoušíme to, a pak se rozhodneme," dodala Topinková.