Praha - TOP 09 dnes v Praze představí svůj programový dokument Vize 2030 pro podzimní volby do Sněmovny. Programová konference opoziční strany se koná krátce po zveřejnění průzkumu společnosti STEM, podle něhož by se TOP 09 nepodařilo překročit pětiprocentní práh. Naopak poslední průzkum společnosti CVVM ale straně slibuje, že se do dolní komory Parlamentu bezpečně dostane.

TOP 09 se připravuje na první sněmovní volby, v nichž bude kandidovat bez podpory hnutí Starostové a nezávislí (STAN). To s ní loni ukončilo spolupráci a nyní jedná o možné společné kandidatuře s lidovci. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek loni na podzim vyzýval k široké spolupráci pravicových stran, předsedové ODS a KDU-ČSL Petr Fiala a Pavel Bělobrádek ale společnou kandidaturu s TOP 09 odmítli.

Programová konference je největší celostátní akcí TOP 09 před volbami. Sjezd, na kterém se bude volit nové vedení strany, se uskuteční na konci listopadu.