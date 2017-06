Praha - Opoziční TOP 09 neuspěla s návrhem, aby Sněmovna debatovala o potlačení opozičních demonstrací, které se konaly před dvěma týdny v Rusku. Většina poslanců při dnešním projednávání návrhu programu sněmovní schůze zařazení nového bodu nepodpořila. Proti původnímu plánu nebude dolní komora jednat o vládní předloze, která by stanovila podmínky pro činnost soukromých bezpečnostních agentur.

Vyřazení normy z programu prosadil nezařazený poslanec Martin Lank, podle kterého je v ní mnoho rozporů a debata původně plánovaná na středeční odpoledne by byla dlouhá. Sněmovna nebude projednávat ani vládní návrh zákona o univerzitních nemocnicích. Poslanci ho z programu vyškrtli na návrh vedení dolní komory.

Sněmovna zamítla drtivou většinu změn programu schůze, jak je požadovali opoziční poslanci. Šlo například o návrh nezařazeného Karla Fiedlera, jenž chtěl probrat podmínky těžby lithia v Česku a zdanění výnosů z jednokorunových dluhopisů. Augustin Karel Andrle Sylor (Úsvit) neprosadil novelu, podle které by měli císař a král Karel IV. a jeho matka Eliška Přemyslovna významný den v kalendáři.

Řadu požadavků na úpravu programu neprosadili poslanci KSČM. Sněmovna se tak nebude zabývat zdaněním peněžitých náhrad v rámci církevních restitucí, jak chtěl Vladimír Koníček, prodejem písnického sídliště v Praze, jak požadovala Marta Semelová, nebo zrušením stropů pro odvody zdravotního a sociálního pojištění, jak navrhoval Miroslav Opálka.

Opálka uvedl, že po konci nynějšího volebního období zváží stížnost Ústavnímu soudu. Poukázal na to, že poslanec má sice ústavní právo předkládat návrhy zákonů, protože je ale zákonodárci vůbec neprojednají, stává se jen formálním.

Sněmovna kývla na jeden ze tří návrhu místopředsedkyně klubu ODS Jany Černochové. V pátek by tak mohla projednat novelu, jež by vojákům v aktivních zálohách zvýšila odměny za účast na vojenském cvičení. Černochová naopak do programu neprosadila normu ODS o růstu obranných výdajů ani ústavní předlohu o snazším vysílání vojáků do zahraničních misí. "Pokud zákon spadne pod stůl, ztratíme rok," varovala Černochová.

Nynější sněmovní schůze by měla být předposlední před říjnovými volbami. Předlohy, které na ní poslanci neschválí, už v nynějším volebním období přijaty s největší pravděpodobností nebudou. Poslední řádná schůze se uskuteční v září. Na programu by měly být podle předběžných dohod už jen normy, které by poslancům vrátili senátoři.