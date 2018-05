Praha - Lídry společné kandidátky TOP 09 a STAN s názvem Spojme síly pro Prahu budou předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a právnička Hana Marvanová. Poměr v první třetině kandidátky bude deset členů TOP 09 a šest STAN. Novinářům to dnes řekli zástupci stran. Jména kandidátů a jejich pořadí budou ještě řešit. Zda se k nim přidá některá další strana, není jasné. Strany podpořil bývalý primátor Jan Kasl nebo marketingový expert Jakub Horák. TOP 09 je nyní na magistrátu v opozici, STAN jako součást Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) v koalici s ANO a ČSSD.

"Kandidátka bude nabízet vedle politiků TOP 09 a STAN také nezávislé osobnosti, které ví, jak řešit problémy hlavního města Prahy. Chceme pro pražské voliče přinést alternativu proti současné situaci v Praze i celé České republiky," řekl Pospíšil.

Budoucí primátor by měl podle Pospíšila být člověk se zkušenostmi s řízením velké instituce. "Byl jsem pět let ministrem spravedlnosti a takový úřad jsem řídil," řekl. Dodal, že zná praktické problémy obyvatel i podnikatelů v Praze. "Třetí věcí je, že čtyři roky působím v Evropském parlamentu a vnímám, jak se rozvíjejí metropole a předbíhají Prahu. Právě tyto zkušenosti bych rád využil a poskytl je pro správu Prahy," řekl.

Praha se podle Marvanové potýká s dopravními kolapsy a nefunguje transparentně. "V Praze chybí dostatek bytů a situace je dramatická už i pro slušně vydělávající rodiny. Chceme zároveň poskytovat veřejné bydlení," řekla Marvanová. Je podle ní třeba zrušit stavební uzávěry na tzv. brownfieldech. Kritizovala i současnou situaci v dopravě. Prioritou města musí být dostavba silničních okruhů. "Zároveň chceme podporovat alternativní a moderní způsoby dopravy," řekla. "Současné vedení se honosí tím, že nic nebude utajovat a vše bude transparentní, ale opak je pravdou," dodala. Utajovány jsou podle ní informace například o fungování městských firem. Strany budou chtít vytvořit celopražský registr smluv.

TOP 09 a STAN budou společně kandidovat navíc i v desítce takzvaných velkých městských částech. V malých částech bude podle předsedy pražského STAN a starosty Lysolaj Petra Hlubočka záležet na konkrétní dohodě.

O přesném pořadí kandidátů budou členové stran ještě jednat. Už nyní je ale jasné, že na špici bude předseda gremiální rady Institutu plánování a rozvoje (IPR) architekt Petr Hlaváček nebo šéf festivalu Pražské jaro Roman Bělor.

Strany nyní jednají s KDU-ČSL, zda se ke kandidátce připojí. Podle Pospíšila bude záležet na tom, jak rychle lidovci vyřeší kauzu poslance a starosty Prahy 7 Jana Čižinského (KDU-ČSL), který si založil své hnutí Praha sobě, s nímž chce jít do voleb. "Ze strany KDU-ČSL máme informace, že by to mělo být vyřešeno v řádu několika dní. Až se tohle dořeší, jsme připraveni se dohodnout," řekl Pospíšil.