Praha - Česká národní banka (ČNB) by v budoucnu nemusela sahat k dalšímu snížení doporučeného poměru poskytované výše hypotečního úvěru k hodnotě zástavy ze stávajících 90 procent. V pořadu Otázky Václava Moravce České televize to dnes řekl viceguvernér centrální banky Vladimír Tomšík. Podle něj je ale velmi předčasné o tom hovořit, protože nynější doporučené omezení na 90 procent je platné pouze několik měsíců.

"Naším cílem je ne limitovat nebo zakazovat, ale vidět, že tento hypoteční trh, který je klíčový pro celý český bankovní trh, je dlouhodobě udržitelný. Takže nemůžu do budoucna cokoliv vyloučit, ale věřím, že to nebude snad potřeba," uvedl Tomšík.

Podle Tomšíka se tuzemský bankovní trh chová zodpovědně a nové doporučení ČNB o omezení výše úvěru k hodnotě zástavy na 90 procent neobchází, i když jde pouze o doporučení. V návrhu novely zákona o ČNB, kterou hodlá centrální banka znovu předložit poslancům po volbách, chce mít pravomoc limit pro hypoteční úvěry direktivně stanovit.

Cílem ČNB je podle Tomšíka udržet dlouhodobou stabilitu hypotečního trhu, aby nedošlo k situaci, kdy se začne roztáčet spirála rostoucích cen nemovitostí, které tlačí vzhůru benevolentně poskytované úvěry na bydlení. "My míříme na to, aby tato spirála tady nebyla. Naším cílem je dívat se, co se stane, když dojde k tomuto boomu hypoték, zaparkuje se to na 20, 30 let do aktiv bank, co se stane s předluženými domácnostmi, a třetí věc, kterou musíme sledovat, je, kdo to nakonec zaplatí," podotkl Tomšík. Upozornil na tempo růstu příjmů domácností, které je výrazně nižší než růst cen nemovitostí.

Podle ekonoma Miroslava Zámečníka mohou uvolněné finanční podmínky na některých trzích vyvolat problémy. "Nakonec všechny problémy ve finančním sektoru se tu řešily se zapojením veřejných financí a šlo to na daňové poplatníky a v zahraničí to nebylo jinak," uvedl Zámečník.

Hypoteční trh v současnosti tvoří zhruba 60 procent všech bankovních úvěrů. Loni dosáhl trh nových úvěrů na bydlení téměř 340 miliard korun. Ceny bytů se v první polovině letošního roku zvýšily o 14 procent. Podle ČNB jsou ceny bytů v současnosti mírně nadhodnocené.