Praha - Chomutovský útočník Marek Tomica dostal za faul na pardubického Rostislava Marosze v utkání hokejové extraligy trest na čtyři zápasy. Pro Tomicu skončil kvůli nedovolenému zákroku páteční duel už v 16. minutě, kdy byl vyloučen na pět minut a do konce utkání.

Rozjetý pardubický útočník schytal od Tomici úder do hlavy ve středním pásmu poté, co odehrál puk. "Pouze šťastnou souhrou okolností nebyly následky střetu vážnější než dva přeražené zuby, uvedené v zápise o utkání," uvedl předseda disciplinární komise extraligy Karel Holý.

Konstatoval, že navzdory nahození puku byl Marosz podle pravidel považován za hráče v držení kotouče. "Když se pokusil blížícímu se střetu pohybem do středu hřiště vyhnout, hráč aktivně vystoupil proti směru jeho jízdy, oddělil ruku od těla a prokazatelně ho zasáhl do oblasti hlavy a krku. Vzhledem k tomu, že (Tomica) měl o situaci dobrý přehled, musel si být přitom vědom, že při podobně vedeném zákroku dojde s velkou pravděpodobnosti k zásahu hlavy nebo krku, a to - s přihlédnutím k rychlosti protihráče - i s rizikem vážného zranění," uvedl Holý.

Tomica přijde o zápasy s Jihlavou, Brnem, Vítkovicemi a Libercem. Do hry může znovu zasáhnout až po Vánocích 28. prosince proti Plzni.