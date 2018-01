Praha - Tomáš Tomeček si na nadcházející soutěži Africa Eco race splní jeden ze svých snů. Zkušený automobilový závodník se vydá na trasu vedoucí po stopách původní dakarské rallye v kamionu Tatra bez navigátora i mechanika. Rozhodl se, že pojede sám.

"Mám to v hlavě již delší dobu, ale realizovat jsem se to rozhodl až letos," řekl Tomeček s tím, že nad podobným krokem uvažuje od té doby, co se věnuje vytrvalostním soutěžím. "Chci si vyzkoušet jízdu sám, podobně jako na motorce. Motorkáři mi odjakživa připadali jako blázni a obdivuju je. Teď pojedu s desetitunovou motorkou také," pousmál se sedmačtyřicetiletý závodník.

Tomeček má na kontě starty na Rallye Dakar, od roku 2011 ale závodí v Africe. Rallye, která navazuje na legendární soutěž a jede se s podtitulem závod do Dakaru, již třikrát vyhrál. "Tentokráte to bude spíše o dojetí a dobrém pocitu, že se to daří. Nebude to asi jednoduché a uvidíme, jak to dopadne," uvedl Tomeček pro Motorsport Revue.

Člen týmu Promet/Czechoslovak Group bude jediným Čechem v kategorii kamionů. S osobním vozem Hummer odstartuje v úterý do 1. etapy Miroslav Zapletal.