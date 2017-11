Jihlava - Hokejisté Pardubic vyhráli v 19. kole extraligy na ledě Jihlavy 3:2 po samostatných nájezdech a i podruhé v sezoně s nováčkem uspěli. Dynamo nejdříve vedlo díky brance Tomáše Rolinka, ale stav otočil ve prospěch Dukly dvěma góly Josef Skořepa. Hosté dokázali v čase 58:57 díky trefě obránce Marka Trončinského vynutit prodloužení a v rozstřelu rozhodl David Tomášek

Dukla měl po vyloučeních Jána Sýkory a Kauta v úvodu možnost hrát 51 vteřin přesilovou hru pět na tři, ale prakticky nedokázala ohrozit brankáře Kloučka a potvrdila, že má s využitím pod osm procent nejhorší přesilové hry v celé soutěži.

Domácí si pak vytvořili tlak, ale Dynamo podržel gólman, kterému při Andělově střele pomohla i horní tyč. Domácí převahu utnul ve 12. minutě chybou ve středním pásmu Rys, kterého obral o kotouč Tomášek, jehož střelu od modré čáry ještě Škarek kryl, ale Rolinkova dorážka už skončila v síti jihlavské branky.

Třetí extraligový gól Rolinka v této sezoně Pardubice probudil, byly lepší a na začátku druhé části mohl zvýšit vedení Perret, ale jeho pokus se otřel jen o pravou tyč branky Škarka. Branková konstrukce jihlavské brány zazvonila i na konci 27. minuty po Bojkově střele.

Vyrovnat se Dukle podařilo v třetí přesilovce v utkání. De la Roseho střelu dokázal úspěšně tečovat před brankou projíždějící Skořepa. Sudí si nechali platnost gólu prověřit u videorozhodčího.

Ve 43. minutě Jihlavu podržel Škarek, který vykopl na poslední chvíli pravým betonem dorážku nejproduktivnějšího hráče Pardubic Tomáška. V polovině třetí třetiny mohla jít do vedení pro změnu Dukla, Anděl sice Kloučka prostřelil, ale na brankové čáře stihli pardubičtí obránci odpálit kotouč do bezpečí.

Nejproduktivnější obránce Dukly De la Rose se podílel také ve vedoucí brance domácích, když se po jeho střele opět v početní převaze zapsal do střelecké listiny přesnou tečí znovu Skořepa. Hosté vyrovnali 63 vteřin před koncem třetí části, když Trončinského ránou od modré čáry trefil horní růžek jihlavské branky.

Největší šanci na rozhodují měl 33 vteřin před koncem prodloužení Suchánek, který vystihl pardubickou rozehrávku v jejich obranném pásmu, ale Kloučkovu branku zblízka přestřelil. V nájezdech se za domácí prosadil jen kapitán Čachotský, za Pardubice uspěli Trončinský a Tomášek.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Vlk (Jihlava): "Do utkání jsme vstoupili velice dobře. Soupeř nám ale z ojedinělého útoku dal branku. Byla to situace, kterou hrají - střela přes beka a tlačení se do brány. Bohužel jsme to nepohlídali. Vzalo nám to trochu vítr z plachet. Kluci si najednou nebyli tak jistí, jak normálně bývají. Bojovnost se tam projevovala a v určitých fázích zápasu nám chybělo více klidu, ale i přesto se to dokopalo do stavu 2:1. V závěru ale přišla opět naše chyba, kdy jsme zdvojili jednoho hráče a pak jsme si do střely ještě sami sáhli. V prodloužení jsme příležitosti měli a v penaltách jsme dnes byli trochu platoničtí."

Miloš Holaň (Pardubice): "Měli jsme trošku delší čas na přípravu oproti Dukle a všechny věci, o kterým jsme v souvislosti se soupeřem mluvili, byly od začátku jasně vidět. Hned v úvodu jsme Duklu pustili do dlouhé přesilovky pět na tři. Možná to byl jeden z klíčových momentů, který Dukla promarnila. Podle mého názoru byla Dukla v první třetině lepší, rychlejší, dominantnější, ale paradoxně jsme ji vyhráli my. Jihlava vyrovnala hezkou fotbalovou placírkou ve druhé třetině. Víme, že je tady těžké získávat body a mnoho celků tady neuspělo, protože Dukla devadesát procent bodů získává právě doma a ta půda tady byla dnes hodně horká. Ve třetí třetině jsme udělali hloupou chybu, kdy jsme se nechali vyloučit a Dukla nás okamžitě potrestala. Štěstí se k nám zase přiklonilo. Vzali jsme si oddechový čas v závěru a sehráli parádní signál šest na pět. V prodloužení byla lepší Dukla, která měla dvě tutovky na rozhodnutí zápasu. V nájezdech jsme byli šťastnější."

HC Dukla Jihlava - HC Dynamo Pardubice 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 35. Skořepa (De la Rose, Bryhnisveen), 51. Skořepa (De la Rose) - 12. Rolinek (Tomášek, P. Sýkora), 59. Trončinský (P. Sýkora, M. Beran), rozhodující sam. nájezd Tomášek. Rozhodčí: Hejduk, Kika - Brejcha, D. Klouček. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Diváků: 5504.

Jihlava: Škarek - De la Rose, Suchánek, Šidlík, J. Zdráhal, Bryhnisveen, Ulrych, Váňa - T. Kubalík, Skořepa Jiránek - Čachotský, F. Seman, A. Zeman - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Diviš, R. Hubáček, Rys. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Pardubice: M. Klouček - Cardwell, Wishart, Ščotka, Mojžíš, Holland, Trončinský - J. Sýkora, Marosz, Rolinek - P. Sýkora, Tomášek, S. Treille - Beran, Poulíček, Starý - Perret, Bojko, M. Kaut. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.