Helsinky - Hned první start v dresu reprezentačního A-týmu stihl dvacetiletý pardubický útočník David Tomášek ozdobit gólem. Proti Finům snížil v úvodu druhé třetiny zápasu turnaje Channel One Cup na 1:2, ale ani jeho dílčí úspěch porážku neodvrátil. A Tomášek si tak jen sotva mohl svou trefu naplno vychutnat.

"Byl jsem samozřejmě strašně rád. Byl to pro mě první zápas, minulý rok jsem byl ještě na dvacítkách, tohle je něco úplně jiného. Stál jsem na správném místě. Být to s jiným výsledkem, tak by to asi byl pro mě zápas snů. Samozřejmě bych byl mnohem radši, kdybychom vyhráli," řekl novinářům Tomášek, jenž pomohl puku do sítě neúmyslně bruslí po ráně Roberta Říčky od modré čáry. A gól musel potvrdit sudí u videa.

Reprezentační debutant však neměl pochybnosti, že by o velký okamžik kariéry přišel. "Vůbec ne. Kluci to tam výborně podrželi a máme za úkol chodit do brány, tak jsem se snažil tam nějak zaparkovat. Pak jsem se otáčel a viděl, jak letí puk, tak jsem se jen nějak natočil. Hned jsem věděl, že mě to trefilo. Možná to byla první hokejka a pak brusle, ale ničím jsem nepohnul, bylo to v klidu," přiblížil Tomášek.

Litoval úvodu zápasu, který přes dobrou hru Čechů vyšel výsledkově soupeři. "Měli jsme za začátku převahu i pár šancí, i když to nebyly úplně gólovky, ale oni dali dva poměrně šťastné góly. Ale to byl i ten můj," řekl Tomášek. "Byli jsme z toho trochu opaření, že jsme byli těmi, kdo měl optický tlak, ale oni těmi, kdo střílel góly. To nás trochu zaskočilo," poznamenal.

Přiznal však, že během druhé třetiny byli Finové lepším týmem. "Stáhli jsme to na jeden gól a byli jsme ve hře. Pak nám zase odskočili. Jsem však rád, že jsme pak zapnuli v té třetí třetině, zatlačili je a znovu se dostali do hry. Zkusíme si to přenést do dalšího zápasu. Jen škoda, že se nám nepovedlo proměnit nějaké přesilovky. Snad příště," doufal Tomášek.

Kariéru se snaží posouvat neustále po malých krůčcích výš a výš. "Byl jsem dlouho pryč v zámoří, když jsem se pak (loni) vrátil, musel jsem makat a vydobýt si místo v Pardubicích. Furt se snažím se zlepšovat. A jsem rád, že jsem dostal tuhle pozvánku, byť jako náhradník. Nebyl jsem ani moc ve stresu, i když při pár střídáních jsem asi byl malinko zbrklý. Ale to k tomu asi ve dvaceti letech i patří," konstatoval Tomášek.

Ví, že pokud chce uspět, musí rychle přivyknout hře na mezinárodní scéně. "V juniorech to bylo rychlé, to byl jeden skok. Ale tohle je zase něco jiného. Oproti extralize je to zase jiný hokej. Hraje se nahoru dolů, méně systémový hokej. Jsem rád, že to mám za sebou. Nejde se na to moc připravit, i když jsem chtěl. Do toho se musí naskočit. Tohle mi může jedině dát, budu makat dál," zdůraznil Tomášek.

Kouč Josef Jandač složil čtvrtou útočnou formaci výhradně z nováčků. Tomáška v ní doplňovali Lukáš Lhoták s Říčkou. "Měli jsme tam pár střídání, kdy jsme je zatlačili. Ale také taková, kdy jsme udělali chyby. Snažili jsme se ale komunikovat a pomoci si mezi sebou. Určitě tam byly chyby, ale i pozitiva. Myslím, že to nebyl špatný výkon," řekl Tomášek.

Jejich vystoupení ocenil i zadák Adam Polášek. "Kdybychom vyhráli, bylo by to pro ně lepší a užili by si to lépe. Moc bych jim to přál. Ale zahráli super a makali, jestli takhle vydrží celý turnaj, tak super. Premiéru mají za sebou a myslím, že zítra to bude zase ještě o něčem jiném," uvedl Polášek.