Praha - Kromě ekologicky zaměřeného turné Recyklus Tour má písničkář Tomáš Klus s kytaristou Jiřím Kučerovským v plánu také sérii komorních klubových koncertů s názvem Nablízko. První se uskuteční 22. února v pražském Clubu Země. Jarní pokračování Recyklus Tour se svou Cílovou skupinou Klus zahájí 11. března v Chomutově. V létě pak vystoupí na osmi koncertech festivalu Hrady.cz, který odstartuje 14. července na středočeském Točníku.

"S kapelou zahrajeme už 10. března na vyhlašování hudebních cen Žebřík v Plzni. Recyklus Tour poté nabídne spoustu písní, které si zvolili sami fanoušci a které kapela označuje jako 'srdcovky'. Turné přinese spoustu zábavy a legraci vznikající přímo na místě, protože takovou máme nejraději," řekl ČTK Klus.

Jarní pokračování Recyklus Tour se ponese v podobném ekologickém výtvarném pojetí jako podzimní, které bylo dílem Veroniky Richterové a Elišky Podzimkové. Myšlenkou série koncertů je podle Kluse recyklování, a to nejen ve smyslu oživení starších hitů v novém aranžmá, ale i výtvarným pojetím foyer a pódia s odpadkovými kontejnery. "V rámci koncertů nechci lidem říkat, co mají dělat. Snažím se to vyjádřit scénou. Vlastně hrajeme na skládce, čímž připomínám téma turné. Ale o ekologii se snažím mluvit hlavně prostřednictvím písniček, které na tohle téma mám," uvedl Klus.

Na komorních koncertech chce třicetiletý hudebník nabídnout starší písně ze své debutové desky Cesta do záhu(d)by, později i z dalších starších alb Hlavní uzávěr splínu a Racek.

Při podzimní části Recyklus Tour odehrál Klus se svou Cílovou skupinou, kterou tvoří Kučerovský, Petr Škoda a Jan Lstibůrek, v patnácti českých a slovenských městech 17 koncertů. Skladby mu pomohli vybrat jeho fanoušci přes speciální webovou aplikaci. "Byl jsem potěšený, v jaké jsme shodě. Překvapilo mě, že skončila pod čarou skladba Pánubohu do oken, přitom není koncert, kde by někdo nevykřikl, ať to zahraju," podotkl Klus, který v průběhu roku představil nový singl Dobré ráno.

Vzpomínkou na podzimní koncertní šňůru bude 2CD s názvem Recyklus živ(j)e, které vyjde v dubnu. "Půjde o živý záznam sestavený ze dvou koncertů v brněnském klubu Semilasso. Prohodil jsem jen asi dvě nebo tři místa, protože jsem tam nechtěl dát vyložené minely, když jsem třeba konkrétně já zahrál jiný akord," sdělil.

Klus se letos také zapojí se do několika dobročinných akcí, například do únorové šanzoniéry Marie Doležalové pro Pomozte dětem, do Dnu dětské onkologie nebo tanečního show herečky Jitky Schneiderové Díky tanci, které podpoří pěstounské rodiny.

Klusova deska Proměnamě se stala nejprodávanějším albem roku 2014. V roce 2012 porazil v anketě Český slavík Karla Gotta, později se rozhodl anketu bojkotovat kvůli údajné cenzuře kontroverzního rappera Martina Pohla vystupujícího pod jménem Řezník. Své fanoušky Klus požádal, aby mu do ankety hlasy neposílali. Přesto dvakrát skončil v kategorii zpěváků na druhém místě, ceremoniálu se však nezúčastnil. Loni obsadil čtvrté místo.