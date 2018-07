Praha - Lidé, kteří si chtějí postavit rybník na vlastním pozemku do velikosti dvou hektarů bez státní dotace, by nemuseli potřebovat stavební povolení. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). O záměru již jednal s ministerstvem životního prostředí. Ministr, který tak chce podpořit udržení vody v krajině, není ani proti stavbě větších přehrad pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

"Pokud bude člověk stavět rybník o velikosti jeden až dva hektary na svém pozemku a nebude na to chtít peníze od státu, tak nebude potřebovat stavební povolení. Rovněž kde rybník kdysi historicky byl, tak bude daleko jednodušší povolení stavebního řízení," řekl Toman. Podle něj se rybník této velikosti postaví do půl roku, ale získat povolení trvá i tři roky. "To je přesně byrokracie, která se musí zlikvidovat," dodal ministr. Proti návrhu není podle Tomana ministerstvo životního prostředí, neočekává ani odpor ministerstva pro místní rozvoj. Záměr by tak chtěl dát do legislativního plánu vlády co nejdříve.

Toman dále řekl, že není odpůrcem ani staveb velkých přehrad, ani podpory pro menší krajinné prvky zadržující vodu v krajině jako jsou mokřady. "Neobejdeme se ani bez jednoho, z mokřadu do vodovodního kohoutku vodu nedostanu a já ji potřebuji zdravotně nezávadnou pro obyvatelstvo," řekl. Stavba větších přehrad by však podle něj měla být podmíněna souhlasem místních obyvatel a samospráv.

Vláda v dubnu zastavila přípravné práce na přípravě vodní nádrže Pěčín na říčce Zdobnici na Rychnovsku, protože vybudování nádrže nezískalo podporu v regionu. Navíc podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) jsou v regionu i alternativní možnosti, jak zajistit dostatek vody. Podle vládního návrhu by měla pokračovat příprava vlachovické přehrady na Zlínsku i v Senomatech a Šanově ve středních Čechách. Začít by se měla také řešit přehrada Kryry na Rakovnicku, kam by se přiváděla voda z Nechranické nádrže v povodí Ohře.

Ve středních Čechách by se měla letos vypracovat komplexní řešení nádrží v povodí Rakovnického potoka a Blšanky. Měly by se vyřešit problémy se zneškodňováním znečištění odpadních vod z obcí a měst, revitalizovat vybrané vodní toky a chránit více půdu proti erozi. To by mělo stát bez nákladů na stavbu obou nádrží 2,49 miliardy korun. Dvě nádrže budou stát 450 milionů korun.