Praha - První třída v příměstských vlacích smysl má. Po jednání s vedením Českých drah to připustil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Nedávno přitom Ťok zařazování vozů s oddílem první třídy do příměstských vlaků kritizoval jako zbytečné. Nyní uznal, že jde o segment dopravy, který v současnosti využívá stále více lidí. ČTK to řekl Ťok.

Příměstskou železniční dopravu na rozdíl od dálkových vlaků objednávají kraje, a ty většinou vozy s první třídou chtějí, uvedl Ťok. Zdaleka už neplatí, že první třída ve vlacích zůstává prázdná, zatímco zbytek soupravy je přeplněný cestujícími.

Podle statistik Českých drah počet zákazníků využívajících první třídu v příměstských vlacích během letošního prvního pololetí meziročně vzrostl o zhruba 30 procent. ČTK to řekl mluvčí firmy Radek Joklík. K oživení zájmu o vyšší třídu pomohlo i zlevnění z prosince 2015. Tehdy se cena za přepravu v první třídě snížila z 1,5násobku obyčejného jízdného na 1,3násobek.

Diskusi ohledně využívání první třídy v příměstských vlacích otevřela minulý týden při interpelacích poslankyně za Středočeský kraj Helena Langšádlová (TOP 09). Řekla, vyšší třída v tomto typu vlaků je nevyužívaná a zbytečně zabírá místo ostatním cestujícím. "Souhlasím a myslím si, že zrovna tedy na regionálních tratích jedničkou jezdí minimálně lidí," uvedl tehdy ministr. Poslankyni také slíbil, že se bude snažit na České dráhy působit, aby to vyřešily.