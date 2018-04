Hradec Králové - Ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO) by nebyl ve vládě, která by měla vzniknout v důsledku podpory hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Ťok to dnes řekl ČTK při návštěvě vlády v Královéhradeckém kraji. České televizi Ťok dnes řekl, že "pokud by skončil ve vládě, pravděpodobně by skončil i jako poslanec". Z nynějšího vládního týmu premiéra Andreje Babiše (ANO) se již v politice rozhodl skončit ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO).

Premiér v demisi Babiš vyjádření o vládním angažmá svého ministra dopravy na tiskové konferenci na závěr návštěvy hradeckého kraje nechtěl komentovat. "Máme poslanecký klub zítra (v úterý) a tam si řekneme," řekl Babiš.

"SPD by mně vadilo, to musím říct. Ale myslím, že k této variantě máme ještě daleko. Počkejme na vývoj," řekl Ťok k tomu, že by nebyl ve vládě, která by vznikla díky SPD. Na dotaz ohledně vzdání se svého poslaneckého mandátu ČTK řekl, že si to ještě musí nechat projít hlavou. Nevyloučil však, že by v politice úplně skončil. "Nechci ale dělat žádné rychlé soudy. Ta situace ještě nenastala," řekl.

Minulý týden ztroskotala jednání ANO o koaliční vládě s ČSSD.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje právě ministry Ťoka a Pelikána a také ministryni obrany Karlu Šlechtovou. Podle předsedy SPD Tomia Okamury to nejsou odborníci. Ťok byl podle Okamury v minulém volebním období jako ministr dopravy neúspěšný, protož postavil málo dálnic.

Budoucí vládní angažmá v minulých dnech vyloučil ministr Pelikán. Uvedl, že v politice skončí. V rozhovoru pro server Aktuálně.cz uvedl, že chce odejít také ze Sněmovny, neřekl ale kdy. Rozhodnutí zdůvodnil mimo jiné názorovým rozchodem s hnutím ANO. Jeho členem ale zůstane.

Napjaté vztahy měl Pelikán v poslední době právě s hnutím SPD, které letos v únoru označil za fašistickou stranu. Pelikán se také ve vztahu k vyjednáváním, která vedlo ANO a SPD ohledně podpory vlády, vyjádřil, že je pro něj nepřijatelné být ve vládě, která se bude jakkoli opírat o SPD.