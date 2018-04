Hradec Králové - Stavba úseku dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří začne 15. května, řekl dnes ČTK ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO). Ještě letos by měla začít i stavba úseku od nynějšího konce dálnice v Hradci Králové do Smiřic. Do Jaroměře by mohla být dálnice v délce 23 kilometrů dokončena v roce 2021. Ťok to ČTK řekl na místě záchranného archeologického výzkumu v trase D11 u Trotiny na Hradecku. Místo dnes ráno navštívili premiér v demisi Andrej Babiš a někteří ministři.

"Na slavnostní poklep základního kamene máme termín 15. května, ale staveniště předáme dříve," řekl Ťok. Na úsek má Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) stavební povolení a má i vybranou stavební firmu.

Složitější je situace u úseku Hradec Králové - Smiřice, který je pro získání stavebního povolení rozdělen na dvě části. Na úsek Předměřice nad Labem - Smiřice ŘSD stavební povolení má. Silničáři však nemají platné stavební povolení k úseku z Hradce Králové do Předměřic. Stavební řízení se tam bude po námitce hnutí Děti Země opakovat, ale podle ministerstva to dostavbu dálnice nezpozdí, naopak cílem nové žádosti ŘSD je stavební řízení urychlit. "O stavební povolení budeme žádat do 14 dnů," řekl dnes generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Ministr Ťok zrušil stavební povolení na úsek mezi Hradcem a Předměřicemi letos 27. března poté, co ŘSD vzalo zpět svou žádost o vydání stavebního povolení. Stavební povolení, které bylo nepravomocně vydané 1. června 2017, loni v červenci napadlo rozkladem hnutí Děti Země a také dvě majitelky některých pozemků v trase dálnice.

U dalších dvou úseků D11 z Jaroměře směrem ke státní hranici s Polskem silničáři usilují o vydání územního rozhodnutí, aby mohli začít s výkupy pozemků. Podle Ťoka by se na hranici mohla dálnice dostat v roce 2030. "Jsem přesvědčen, že se to podaří výrazně zkrátit," řekl s tím, že proces přípravy stavby by měl urychlit i chystaný zákon o liniových stavbách.

Dálnice D11 od loňského srpna končí na okraji Hradce Králové sjezdem do městské části Kukleny. D11 by od Hradce měla pokračovat z Jaroměře k polským hranicím v Královci u Trutnova, kde se má napojit na budovanou polskou silnici S3.