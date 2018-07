Praha - Personální změny v Českých drahách (ČD) podnik neoslabí, řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) při dnešním jednání s odbory. S odboráři se dohodl, že s nimi bude o dalším vývoji okolo Českých drah i o dalších otázkách na železnici jednat na pravidelných schůzkách. Ťok to uvedl na tiskové konferenci po setkání s odbory. Odboráři dříve personální změny v ČD kritizovali.

Ťok uvedl, že změny v dozorčí radě chod ani postavení podniku neohrozí. "Naším cílem je naopak jejich posílení," dodal. Ministr odborářům slíbil, že je bude pravidelně informovat o dění okolo státního dopravce a zároveň s nimi bude konzultovat důležité změny na železnici. Na schůzkách bude i nově jmenovaný člen dozorčí rady ČD Petr Moos, kterého Ťok navrhl na předsedu rady.

Odbory tento krok přivítaly. Předseda Odborového sdružení železničářů Martin Malý podotkl, že odborům vadí především zdůvodnění změn v dozorčí radě ČD. Odborům se nelíbí především kritika současného managementu podniku, zvlášť pro jeho postoj k liberalizaci. Vedení ČD podle odborů postupovalo v zájmu podniku.

"Pro nás je důležité, že pan ministr deklaroval zájem na úspěšném řešení nejen procesu liberalizace veřejné dopravy, ale i postavení národního dopravce v tomto systému," řekl Malý. Podle něj je klíčové nastavení podmínek otevírání trhu na železnici tak, aby nebyly podmínky diskriminační vůči státnímu dopravci.

Řídící výbor ČD odvolal z devítičlenné dozorčí rady jejího předsedu Milana Ferance (ANO) a další čtyři členy. Novým předsedou by se měl stát Moos. Obměněná dozorčí rada by měla vypsat výběrové řízení na management podniku. Do něj se budou moci přihlásit i stávající členové představenstva, kteří jsou ve funkcích čtyři roky.

Ministr dopravy nynějšímu vedení podniku vyčítá především pomalou liberalizaci veřejné dopravy na železnici. První jednání nově složené dozorčí rady by se mělo uskutečnit v polovině srpna.

Vedle Moose, který učí na Dopravní fakultě ČVUT, jsou novými členy dozorčí rady Karel Pospíšil z VUT Brno, Josef Kolář z Fakulty strojní ČVUT, Lukáš Týfa z Fakulty dopravní ČVUT a ředitel kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny Jan Štrof. Členy rady zůstávají Jan Pejša, Vladislav Vokoun a Antonín Leitgeb z Odborového sdružení železničářů (OSŽ) a dopravní odborník Vojtěch Kocourek.