Praha - Ministerstvo dopravy do tří týdnů předloží vládě náhradní varianty řešení mýtného systému. Měly by v případě nutnosti ve zrychleném řízení zabezpečit výběr mýta i po skončení smlouvy s firmou Kapsch. Další prodloužení kontraktu se současným provozovatelem však mezi nimi není. ČTK to dnes v rozhovoru řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Kapsch podle svého mluvčího Davida Šimoníka s možností prodloužení současné smlouvy nepočítal, zároveň je připraven se zapojit do případné soutěže v rámci náhradní varianty.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) minulý týden zrušil, zatím nepravomocně, současný tendr na provozovatele mýtného systému po roce 2019. Ministerstvo dopravy v tendru vybralo konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera a slovenský SkyToll. S cenou 10,75 miliardy korun měla deset let s použitím satelitní technologie vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a silnicích první třídy. Soutěže se účastnily ještě Kapsch, maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems.

Náhradní varianty by měly zajistit provoz mýtného systému na přechodné období. Podle Ťoka by takto mohlo být mýto provozováno zhruba čtyři roky, dokud nebude v novém plnohodnotném tendru vybráno nové řešení.

Náhradní soutěž na provoz mýtného systému plánuje ministerstvo vyhlásit vedle současného tendru. "Podle zákona o veřejných zakázkách lze na jeden předmět vést dvě řízení a toho my hodláme využít," uvedl Ťok.

Dokončení tendru je pro ministra dopravy stále prioritou. Ministerstvo proto plánuje na začátku příštího týdne podat rozklad proti rozhodnutí antimonopolního úřadu. Podle Ťoka jsou argumenty pro zrušení, kterými ÚOHS svůj verdikt zdůvodnilo, diskutabilní a bagatelní. Ministerstvo je proto připraveno se o výsledku tendru případně i soudit.

ÚOHS v soutěži o mýtu vytkl ministerstvu dopravy způsob, jakým předávalo jednotlivým uchazečům zadání soutěže a potřebnou dokumentaci. Podle úřadu není zřejmé, zda všichni zájemci dostali stejné informace. Dalším důvodem pro zrušení bylo rozšíření mýta o zhruba 900 kilometrů, které bylo podle ÚOHS stanoveno netransparentně.