Praha - Pokud bude mýtné v Německu diskriminační vůči cizincům, připojí se Česká republika k jeho kritikům. Po dnešním jednání s rakouským ministrem dopravy Jörgem Leichtfriedem to řekl jeho český protějšek Dan Ťok (za ANO). Zatím česká strana nemá konečnou podobu německého návrhu na zavedení poplatků pro osobní automobily na německých dálnicích. Vyjádří se k němu až po jeho prostudování.

"Rozumím tomu, že chce německá vláda zavést mýto, neměl by to ale být systém diskriminační," uvedl Ťok. Dosavadní návrhy podle něho zahraniční návštěvníky proti německým motoristům znevýhodňovaly. Plán na zavedení německého mýta pro osobní auta, který na konci loňského roku posvětila Evropská komise, počítá s tím, že německým motoristům se bude částka zaplacená na dálničních poplatcích kompenzovat formou daňové úlevy. Ta by se měla rovněž určovat podle emisní třídy vozidla, a tedy i míry, jakou jeho provoz zatěžuje životní prostředí.

Kompromisní plán zahrnuje rovněž úpravu krátkodobých sazeb mýtného pro zahraniční řidiče. Desetidenní poplatek by se podle něj měl v závislosti na objemu motoru a velikosti emisí pohybovat v rozmezí od 2,5 eura do 20 eur (zhruba 68 až 541 Kč). Maximální cena za roční známku bude 130 eur, tedy 3500 korun. Brusel dříve kritizoval skutečnost, že plánované ceny za krátkodobé dálniční známky jsou v některých případech nepřiměřeně vysoké.

Rakouský ministr Leichtfried patří mezi nejhlasitější odpůrce podoby, jakou chce sousední Německo provoz na dálnicích zpoplatnit. Spolu s Nizozemskem připravují žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie, ke které by se mohly připojit i další země. Jedním z bodů dnešního setkání s Ťokem tak byla i snaha, zapojit Česko do této iniciativy.