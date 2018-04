Hradec Králové - Hokejový útočník Jiří Polanský byl dvakrát hodně blízko k tomu, aby se stal hrdinou Třince. V pátém zápase semifinále play off extraligy na ledě Hradce Králové nejprve v úvodní třetině trefil tyč a nezvýšil tak vedení Ocelářů na 2:0, osm sekund před koncem třetí třetiny poté nedokázal dorazit do sítě puk z bezprostřední blízkosti a rozhodnout duel i celou sérii. Místo toho se v prodloužení trefili domácí a boj o postup do finále bude pokračovat v neděli ve Slezsku.

"To jsou věcí, které každý hráč chce. Chce mít možnost rozhodnout takový zápas, a když to nevyjde, tak je to hrozná nálož. Cítím, že jsem to měl dneska dvakrát na holi a selhal jsem," řekl viditelně zklamaný Polanský po zápase, který Hradec Králové vyhrál 3:2 v prodloužení.

"Bude mě to strašit. Prázdná branka. Pět sekund do konce, odražený puk od kalhot, spadlo mi to na brankovou čáru, snažil jsem se to tam dopíchnout. To jsou okamžiky, které si zapamatujete. Můžete dát v extralize gólů a nahrávek, kolik chcete, ale tohle jsou momenty, co se vám budou připomínat," přiznal šestatřicetiletý útočník, který musel jen sledovat, jak obránce Filip Pavlík vyhazuje do bezpečí puk směřující za brankovou čáru.

V první chvíli to dokonce vypadalo, že Polanský již zvedal ruce nad hlavu a chtěl se radovat. "Ne, to ne. Já se chtěl uvolnit, byl jsem v souboji s hráčema. Devět z deseti takových pokusů proměním a já to promáchl. Kdybych aspoň trefil soupeři hokejku, aby si to tam srazil... Musím se na to podívat, rozebrat. Ale bylo to, jak to chceme hrát. Střela, tlačení se do branky. Stejně to nevyšlo," vracel se k momentu, který mohl odstartovat třineckou euforii.

I přes prohru mohli být Oceláři se svým výkonem spokojeni. Na druhou stranu druhou porážkou, i když opět v prodloužení, zvedají Hradec Králové, který teď cítí, že může sérii otočit, přestože prohrával již 0:3 na zápasy.

"Vedeme 3:2, jedeme na domácí zápas do Třince, to by před sérií bral každý. To byl náš cíl mít mečbol a domácí utkání," řekl Polanský, kterému se dnes dařilo, ale přesto za klíčový faktor považuje týmovost.

"Nemyslím, že v play off rozhoduje jedna pětka. Padlo to nám, příště padne někomu jinému. Bylo to v přesilovkách, ty musel někdo vybojovat. A ti kluci, co přesilovky vybojují, na tom mají stejný podíl jako ti, co to tam doklepnou," podotkl Polanský. "Pořád je to hlavně o nás. Věřím, že doma, když přijdou fanoušci a když předvedeme výkon jako v prvních třech zápasech, tak to zvládneme," dodal.