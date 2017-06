Film Žalman v sedmi obrazech se začal natáčet 11. června v Záboří na Českobudějovicku. Snímek přijde do kin v dubnu 2018, v tomto roce oslaví písničkář Pavel Žalman Lohonka 50 let na pódiích. Na snímku z první klapky ztvárňuje svého dědečka, jeho vnuk Arnošt Šafář malého Žalmana.

Záboří (Českobudějovicko) - Film Žalman v sedmi obrazech se začal natáčet v jižních Čechách. Snímek přijde do kin v dubnu 2018, v tomto roce oslaví písničkář Pavel Žalman Lohonka 50 let na pódiích. Ve filmu, jejž produkují ČT a společnost SuperGram, se objeví vedle folkařů i Václav Neckář, Daniel Landa, Marek Eben, Veronika Žilková, Aleš Brichta, Jiří Suchý, Lenka Dusilová, ale i chirurg, který písničkáře operoval. Točit se začalo v Záboří na Českobudějovicku, kde v roce 2014 padla i první klapka komedie Babovřesky 3 režiséra Zdeňka Trošky.

Sedm kapitol podbarví Žalmanovy hity jako Jdem zpátky do lesů nebo Všech vandráků múza. Zazní ukázky z 25 písniček, některé v aranžích pro symfonický orchestr. Natáčet se bude v Praze, jižních Čechách a na Plzeňsku, tam jednak v ammfiteátru Lochotín, kde býval festival Porta, jednak na řece Mži na Žalmanově chatě.

"Jeho šťastné číslo je sedm, proto sedm pohledů na Žalmana. Jak to má se ženskými, pak jméno: předpokládá se, že je smutný, zadumaný člověk, což není pravda. Spojení s jižními Čechami, které je v písničkách hodně slyšet, cestující muž, že pořád jezdí po koncertech, kořeny. A nedávno získal titul skotského lorda, má tam pozemek a právo nosit kilt," řekl ČTK scenárista Jan Hlaváč, který se Žalmanem připravil 20 rozhovorů a dvě knihy, byli spolu "milionkrát v hospodě".

První klapka padla na návsi v Záboří, točil se příchod na pouť. Záběr zachycuje Lohonku, když byl jako dvanáctiletý s dědou na dobrovodské pouti, tam se mu tehdy líbili vysloužilí cirkusáci, kteří dávali klukům kolem krku velké hady. Žalman, jenž loni oslavil 70. narozeniny koncertem v pražské Lucerně, ztvárňuje svého dědečka, jeho vnuk malého Žalmana.

"První a poslední kapitola budou hrané a mluvené, aspoň si trošku vyzkouším herecké řemeslo. Pak se těším na koncert, který se natočí na zřícenině hradu Pořešín, do Telče, k nám na chatu. Zkoušel jsem si teď vystřelit růži a říkal jsem jim: Dejte mi tu pušku, která nezahejbá," řekl ČTK před natáčením Žalman, jenž loni odehrál přes 100 koncertů. Jeho vnuk, jedenáctiletý Arnošt Šafář, ČTK řekl, že dědu poslouchá už hodně dlouho a na folkové muzice ho baví, jak vyjadřuje smutek i radost zároveň.

Žalman chce hrát, dokud to půjde a bude zdravý. "Zatím mě to ještě pořád baví. Pár blbých let taky bylo, ale většinou to vycházelo dobře a nenechal jsem se odradit. Někdy člověk zakopne, ale jde o to se zvednout a jít dál, být trpělivý," řekl Žalman, jenž žije v Praze a Českých Budějovicích.

Snímek režíruje Zdeněk Gawlik, který natáčel 13. komnatu Pavlíny Jíšové, při níž se s Lohonkou seznámil. Jeho písně má rád od 15 let. "Jsme krajané, já z Jindřichova Hradce, on z Budějovic. V jeho muzice cítím jižní Čechy, oslovuje mě. A líbí se mi, že vypadá mladší," řekl ČTK.

Žalman začínal v roce 1969 s kapelou Minnesengři, od roku 1982 má skupinu Žalman & spol. Příští rok vyjde k 50 letům na scéně dvojalbum: jedno CD přinese staré písně nazpívané nově původní sestavou, druhé CD písničky v jazzových úpravách. Ve filmu se objeví i všechny zpěvačky skupiny. Éru Minnesengrů zachycují i dva televizní snímky. Kapela Žalman & spol vydala již dvacet alb.