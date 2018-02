Plzeň - První gól Jihlavy na plzeňském stadionu od 13. dubna 2014 vstřelil ve 22. minutě zápasu 18. kola nejvyšší soutěže stoper Petr Tlustý. Zařídil tak Vysočině druhé překvapivé vítězství po zimní přestávce. V minulém kole jeho tým taktéž výsledkem 1:0 zdolal pražskou Slavii.

"Samozřejmě to je krásné, nikdo to úplně nečekal. Musíme ale bojovat dál. Máme jen 16 bodů a každý je pro nás hodně důležitý, tabulka je hodně vyrovnaná," uvedl dvaatřicetiletý obránce, který v Jihlavě působí nepřetržitě od roku 2007.

Vysočina po podzimní části přezimovala na posledním místě s pouhými deseti body z 16 utkání. Po dvou nečekaných výhrách se posunula před Baník Ostrava a za čtrnáctým Slováckem zaostává už pouze o skóre. V lednu tým převzal trenér Martin Svědík a hru Jihlavy pozvedl.

"Hrajeme náročnější fotbal, více u toho běháme, zkracujeme hru. Také více praktikujeme presink," popsal Tlustý. Hosté v Plzni navíc působili velmi organizovaně v defenzivě. "Pohlídali jsme (Michaela) Krmenčíka, který je nepříjemný, všichni to o něm víme. Dal už hodně gólů," připomněl plzeňského forvarda, který vede ligovou tabulku střelců s 11 zásahy.

"Sbírali jsme hodně centrů ze stran, hlavně v druhém poločase. Balony do vápna hodně lítaly, naštěstí jsme je měli, odrážely se k nám. Díky tomu jsme je uhlídali," doplnil jihlavský obránce.

Tlustý, který v této sezoně vynechal jen utkání třetího kola v Praze se Slavií, zaznamenal druhou branku v ročníku. Víc jich v dresu Vysočiny nastřílel pouze útočník Davis Ikaunieks. "Ten gól nám hodně pomohl. Bylo tam i štěstí, Plzeň měla šance, v druhém poločase nás dostali pod tlak. Uhráli jsme to a nedostali jsme branku, to bylo hlavní," poznamenal.

Ani úspěchy s kluby na špici tabulky ale nejsou podle Tlustého důvodem k velkému optimismu, což svým svěřencům připomíná i kouč Svědík. "Zbytečně moc nás trenér nevychvaluje. Občas nám řekne nějaké negativní věci, ale to k tomu patří. My určitě nemůžeme být nějak nahoře, to, že jsme vyhráli dva zápasy, nic neznamená. Pořád na tom nejsme dobře, nejsme zachránění," varoval Tlustý.

Jihlavu na začátku jarní části nezaskočilo ani počasí. V průběhu zápasu proti Slavii na Vysočině začalo hodně sněžit, utkání na západě Čech se zase hrálo v silném mrazu. "Není to nic příjemného, hlavně když tam přijdete na začátku obou poločasů. V průběhu utkání to ale člověk až tolik nevnímá. Trávník je v tomto období horší, pořádně neroste, jsou tam hrboly, ale to je pro každého stejné," doplnil jihlavský hrdina, který byl vyhlášen hráčem zápasu.