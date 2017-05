Paříž - Podruhé v kariéře povede hokejový útočník Jakub Voráček reprezentaci do čtvrtfinále mistrovství světa jako kapitán a stejně jako v roce 2015 věří, že se spoluhráči uspěje. Před dvěma lety se dvěma asistencemi podílel na výhře nad Finskem, ve čtvrtek se pokusí přispět k porážce Ruska.

"Čtvrtfinále je hodně zrádné. Můžeš hrát nejlepší hokej na turnaji a přijde jeden zápas a najednou se všechno začne rozpadat. A nevíš, co se stane," řekl Voráček. "Je to hodně o nervech. O tom, kdo udělá méně chyb, bude méně na trestné lavici. Když bude zápas vyrovnaný herně i výsledkově, tak si myslím, že oni budou mít nevýhodu," uvedla sedmadvacetiletá hvězda Philadelphie.

Voráček odehrál v seniorské reprezentaci pět čtvrtfinálových zápasů, čtyři na MS a jeden na olympiádě v Soči. Třikrát se radoval z postupu do bojů o medaile. "Každý ví, že šampionát je o jednom zápase. Když vyhraješ, máš šanci na medaili, když prohraješ, je konec sezony a neúspěch. Tlak je velký, ale to by nám mohlo hrát do karet," řekl kladenský odchovanec.

Nejlépe placený český hokejista v zámořské NHL si ale osobně tlak nepřipouští. "Jdu do zápasu s tím, že tam nechám všechno, a uvidíme, jak se to povede. Těším se, že by to mohl být dobrý hokej. Oni chtějí hrát, nejsou tak defenzivní jako například Švýcarsko nebo Norsko," uvedl Voráček.

Sílu sborné, která skončila ve skupině v Kolíně nad Rýnem druhá a má nejproduktivnější tým na turnaji, si ale uvědomuje. "Je to kvalitní mužstvo, které je velmi nebezpečné, ale už jsme v minulosti dokázali, že se umíme vybičovat k tomu, abychom je porazili. Musíme hrát lépe než v úterý a mít trošku štěstí. A konečně zlepšit koncovku," řekl a poukázal na nevydařené utkání proti Švýcarsku.

Rusko má na MS zatím skvělou produktivitu v přesilových hrách, přes 54 procent. "Nesmíme být vylučovaní, to je jednoduché," zareagoval Voráček okamžitě na dotaz, jak se s tím vyrovnat. "Tady už jsou ale všechny týmy kvalitní a nevyberete si, jestli hrát proti Rusku, Švédsku, Americe nebo Kanadě. Pokud chceme uhrát medaili nebo vyhrát zlatou, tak musíme přejít přes tři takové. Začneme u Rusů a musíme hrát lépe než posledně. Všichni víme, že to nebylo dobré. Ale co bylo, bylo. Musíme se soustředit na čtvrtek," dodal Voráček.