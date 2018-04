Pardubice - Útočník Martin Frk, jenž prožil po osobní stránce povedenou sezonu v Detroitu, ukázal velkou touhu obléci poprvé v kariéře dres seniorské hokejové reprezentace a poprat se o místo v týmu pro mistrovství světa. Ačkoli nadále patří Red Wings jako chráněný volný hráč, skončí mu smlouva a zatím nemá jasno o nové, neváhal a zapojil se do přípravy týmu vedeného koučem Josefem Jandačem.

"Sám jsem tlačil agenta, abych tady mohl být a reprezentovat. Bylo mi řečeno, že budu mít vyřízenou pojistku, takže v tomto ohledu je všechno v pohodě," uvedl Frk v rozhovoru s novináři, který absolvoval v Pardubicích hned po příjezdu z letiště. "Jako kluk jsem se díval na mistrovství světa v televizi a říkal si, že bych si tam také jednou rád zahrál. To by byl splněný sen. Teď jsem tady, což je super. A chci trenérům ukázat, co umím," dodal.

Těšil se opravdu hodně. "V dospělém nároďáku jsem nikdy nebyl a moc mě to lákalo. S reprezentací jsem hrál naposledy v Rusku, kde jsem byl s dvacítkami na mistrovství světa. Když mě pan Fischer oslovil, hned jsem mu řekl, že chci na sto procent jet," připomněl Frk kontakt s bývalým obráncem Red Wings a současným generálním manažerem reprezentace.

Nezastíral však, že i ve věku 24 let cítí únavu. "Trochu ano. Byla to jiná sezona, než když jsem hrál předtím na farmě. V NHL bývá spousta cestování, zápasy šly rychle za sebou. V tomto směru to bylo náročné. Ale do reprezentace jsem jel s tím, že chci mít ještě víc hokeje," prohlásil.

"S Detroitem jsme se nedostali do play off a já bych si rád zahrál ještě nějaké zápasy," dodal Frk, jenž v minulém ročníku odehrál první dva zápasy za Carolinu. V barvách Red Wings jich přidal 68 a nastřádal 25 bodů za 11 branek a 14 asistencí.

Roli v jeho rozpoložení hrají nyní ale i cestování a přivykání na jiné časové pásmo. "Samozřejmě bych byl rád co možná nejdříve v pohodě. V sobotu ráno půjdu na led, odpoledne proti Švédům hrát ještě nebudu. Po tréninku ale trenérovi řeknu, jestli bych mohl v neděli do zápasu s Rusy. Nebo zda bych si naopak víc zatrénoval. Časový posun bude ze začátku trošku zlobit, ale doufejme, že to brzy zvládnu," uvedl Frk.

Slavný klub chybí druhým rokem po sobě v play off NHL. "Po týmové stránce se sezona nepovedla," přitakal Frk. Sám měl ale radost, že ji strávil v prvním týmu a v Detroitu mohl zůstat celou dobu. "Za to jsem moc rád. Při výstupních pohovorech jsem hovořil s generálním manažerem a trenérem. Moji hru hodnotili celkem dobře, řekli mi, co po mně chtějí. Jelikož nemám smlouvu, bude se přes léto řešit i tohle," připomněl Frk.

"Uvidíme, jak to dopadne. Jsem chráněný volný hráč, rozhodne tedy klub. Detroit má podepsat strašně moc hráčů, doufejme, že budu mezi nimi. Víc se asi dozvím nejdřív v červnu. Ale abych řekl pravdu, teď na to nechci nijak myslet. Jsem na nároďáku, to je pro mě hlavní," zdůraznil.

Do zámoří odešel ještě jako junior před sezonou 2010/11 z Karlových Varů a od té doby se hodně naučil. Hokejově i mimo led. "Myslím, že mám dobrou střelu, tak doufám, že ji využiju. Snad mi tam něco napadá. Naučil jsem se angličtinu, za což jsem moc rád. A musel se osamostatnit. Když vedle sebe nemáte rodiče ani nikoho z blízkých, jiné cesty není. Hodně mi pomohla kanadská přítelkyně, je z Calgary. Dělá pro mě hodně věcí, musím jí poděkovat. V Americe jsem se naučil strašně moc," uzavřel Frk.