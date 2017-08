Herning (Dánsko) - Mistrem Evropy v silničním závodě se v dánském Herningu stal po dramatickém finiši norský cyklista Alexander Kristoff, který ve spurtu o galusku předčil Itala Eliu Vivianiho. Nejlepším z kvarteta Čechů na startu byl třicátý František Sisr, na 33. pozici dokončil závod Josef Černý.

Jezdci v posledním závodě letošního evropského šampionátu absolvovali více než 240 kilometrů a po takřka šesti hodinách v sedle se rozhodovalo až na cílové rovince. I proto, že několik set metrů před cílem vzaly za své naděje dalšího Nora Edvalda Boassona Hagena, který se pokusil ujet šest kilometrů před cílem.

Třicetiletý Kristoff dojel s Vivianim prakticky zcela shodně. Fotofiniš však určil za vítěze Nora, mezi jehož úspěchy patří mimo jiné bronz z olympijského závodu s hromadným startem v Londýně 2012 nebo dvě etapová prvenství na Tour de France 2014.

"Jsem šťastný, že se mi podařilo zvítězit. Dalším cílem je samozřejmě mistrovství světa," prohlásil Kristoff s vyhlídkou letošního šampionátu, který se navíc pojede v norském Bergenu.

Bronz za Vivianim, který ještě neúspěšně protestoval, že ho Kristoff nedovoleně namáčkl na bariéru, si vyjel Moreno Hofland z Nizozemska. "Snažil se tam dostat do malého prostoru, ale já mu to neumožnil. Nebylo tam místo na předjetí. Bylo to nakonec velice těsné, Elia je asi zklamaný, ale já myslím, že jsem neudělal nic špatného," popsal Kristoff.

Sisr s Černým ztratili na vítěze osm vteřin, desátý muž čtvrteční časovky Jan Bárta dojel s dvanáctisekundovým mankem na 39. místě. Alois Kaňkovský měl smůlu, když v závěru spadl a dojel až 104. Česká výprava se tak v Herningu cenného kovu nedočkala.

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Herningu (Dánsko) - závod s hromadným startem:

Muži elite (241,2 km): 1. Kristoff (Nor.) 5:41:10, 2. Viviani (It.), 3. Hofland (Niz.), 4. Ackermann (Něm.), 5. Mezgec (Slovin.) všichni stejný čas, 6. Theuns (Belg.) -1, ...30. Sisr, 33. Černý oba -8, 39. J. Bárta -12, 104. Kaňkovský (všichni ČR) -2:40.