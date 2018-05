Plzeň - Kapitán fotbalistů Plzně Roman Hubník získal s Viktorií čtyři z celkových pěti titulů, ale ten letošní považuje za specifický a cenný tím, že vítěze české ligy posune přímo do základní skupiny Ligy mistrů. Třiatřicetiletý stoper přiznal, že jarní část sezony byla hodně náročná.

"Skupina Ligy mistrů byl náš cíl. Věděli jsme před (finálovým) zápasem Realu s Liverpoolem, že základní skupina pro mistra je jasná, o to je to cennější. Myslím, že pro spoustu z nás to může být úplně poslední šance si Ligu mistrů zahrát. Samozřejmě jsme za to strašně rádi," řekl Hubník na tiskové konferenci po výhře 2:1 nad Teplicemi.

Plzeň potřebovala k jistotě titulu ve 29. kole získat aspoň stejně bodů jako druhá Slavia, která doma nečekaně prohrála s Jabloncem 1:3. "Já stav z Edenu zjistil až v 90. minutě, když jsem se šel občerstvit. Když jsme od Teplic dostali gól na 1:2, tak to ve mně docela vřelo. Kdybych trošku věděl o Slavii, tak by to možná až tak nevřelo," přiznal Hubník. "Jsem rád, že jsme to zvládli a ten poslední krok uhráli zejména doma před našimi fanoušky. Doufám, že to s nimi budeme slavit až do rána. Je to asi nejšťastnější den tohoto roku," dodal bývalý reprezentant.

Po minulém titulu už moc nepočítal s tím, že by opět mohl zvednout nad hlavu pohár pro vítěze nejvyšší soutěže. "Dva roky zpátky jsem říkal, že to pro mě může být poslední titul. Jsem rád, že nebyl a slavím dál. Je to čtvrtý titul a každého si strašně vážím. Odehrát 30 zápasů v sezoně není úplně sranda, koncentrace a tlak na každý zápas je ohromný. Tady jsou cíle vždycky ty nejvyšší," prohlásil Hubník.

Zatímco svěřenci Pavla Vrby na podzim dominovali, na jaře se nečekaně trápili a vyhráli pouze čtyři z 13 kol. "Každý z nás ten fotbal hrát umí, ale jak to někdo nezvládne v hlavě, nejde to ani nohama. Jaro nás v ideální formě nepotkalo. Bylo to hrozně těžké po tom debaklu na Bohemians a pak na Slavii," připomněl porážky 2:5 a 0:2.

"Všichni psali, že máme po podzimu titul jistý, 14 bodů je hodně, ale pořád tam bylo nějakých 14 zápasů a ve hře hodně bodů. Každý se s tím srovnává trošku jinak, někdo si možná myslí, že už je to hotové. Bohužel jsme bojovali až do předposledního zápasu a jak je vidět, liga je hodně vyrovnaná, každý mohl ztratit s každým," přidal Hubník.

Vrba považuje titul za zasloužený, ale ví, že tým čeká dost práce

Přestože fotbalisté Plzně byli před startem ligy až třetím největším favoritem za posilujícími pražskými "S" Slavií a Spartou, vzepřeli se prognózám a trenér Pavel Vrba hned v první sezoně po návratu do Viktorie dovedl mužstvo k titulu, svému třetímu. Bývalý reprezentační kouč považuje zisk mistrovského primátu za zasloužený, byť Západočeši po podzimní jízdě, při níž uhráli 46 bodů, na jaře klopýtali.

"Jsem samozřejmě rád, že jsme po fantastickém podzimu a po trošku složitějším jaru uhráli titul, který znamená Ligu mistrů. To je pro nás super a hlavně to znamená, že budeme hrát skupinu a můžeme se v klidu připravovat na tuto náročnou soutěž," řekl Vrba novinářům po výhře 2:1 nad Teplicemi, která znamenala definitivu plzeňského titulu.

"Samozřejmě víme, že náš čeká spousta práce, protože jaro nám ukázalo, že všechno nebylo úplně optimální. Ale na druhou stranu já vždy vše sčítám, ať je to podzim, nebo jaro. Z tohoto pohledu jsme byli nejlepší a zaslouženě jsme letos vyhráli," doplnil čtyřiapadesátiletý kouč.

Vrba navázal s Plzní na tituly z let 2011 a 2013, v roce 2007 navíc vyhrál slovenskou ligu s Žilinou. "Řadím tenhle titul hodně vysoko. V Česku jsou určitě mužstva, která mají výrazně větší rozpočet než my. A my jsme přesto, netvrdím, že s nízkým, ale mnohem nižším rozpočtem, dokázali vyhrát. Ukazuje to, že kolikrát není tolik důležité, kolik hráčů přivedete a jak je platíte, ale že někdo chce odvést v klubu maximum," řekl Vrba.

"Někteří lidé nás řadili někam jinam, ale my jsme se řadili nejvýš. A pokud byste se zeptali třeba Jarka Nohavici (písničkář), ten si při kurzu 5,7:1 na nás vsadil už v srpnu," smál se Vrba.

I tato sezona podle něj ukázala, že jaro bývá složitější. Viktoria po zimní pauze získala jen 17 bodů. "Spousta mužstev hraje o holý život, o poháry. Liga bude zajímavá až do posledního kola. Liga ale není o podzimu, není o jara, je to o celém roku. Získali jsme 63 bodů, další tři ještě můžeme získat na Dukle, takže jsem spokojený," řekl Vrba.

"Klíčové body jsme uhráli na podzim, 46 bodů je něco mimořádného. Hospodařili jsme s těmi body dál. Jaro nebylo nijak výjimečné, ale je taky pravda, že na podzim jsme měli kolikrát štěstí. Vyhráli jsme v poslední minutě v Jihlavě, horko těžko doma s Bohemkou. A na jaře jsme třeba tolik štěstí neměli. Hráli jsme super zápasy se Slováckem, s Libercem, ale nevyhráli jsme. To byla příčina, proč jsme ztráceli body a náskok se snižoval. Hlavně některé zápasy doma jsme nezvládali," podotkl Vrba.

Na jaře bylo podle něj klíčové 24. kolo, v němž Plzeň doma remizovala se Spartou 2:2. "V nějaké 15. minutě jsme prohrávali 0:2, přesto jsme dokázali aspoň zremizovat. To pro nás bylo strašně důležité, protože kdybychom prohráli, tlak z různých zdrojů by byl asi obrovský," řekl Vrba.

Připustil, že tým čeká mírná obměna. "Je obdivuhodné, že přestárlý tým vyhraje českou ligu," uvedl v nadsázce. "Někdo omlazoval, někdo zůstal nohama na zemi. Na přestupním poli už pracujeme, už máme podepsané nějaké hráče. Minimálně čtyři by měli přijít. Určitě nějaká obměna kádru bude. Možná nám při jednáních pomůže, že ti hráči, kteří sem přijdou, budou vědět, že budou hrát Ligu mistrů. To je obrovská výhoda," dodal.