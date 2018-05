Titul Gentleman silnic převzal 17. května 2018 v Jihlavě dvaačtyřicetiletý pelhřimovský policista Pavel Gottwald (vpravo). Loni v říjnu zachránil na Pelhřimovsku život mladému řidiči, jehož auto dostalo smyk a po nárazu do stromu se roztočilo. Dvacetiletý muž vypadl z auta zadním oknem. Na snímku vlevo je krajský ředitel Policie ČR Kraje Vysočina Pavel Peňáz a uprostřed oceněnému policistovi gratuluje mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Jihlava - Titul Gentleman silnic dnes převzal dvaačtyřicetiletý pelhřimovský policista Pavel Gottwald. Loni v říjnu zachránil na Pelhřimovsku život mladému řidiči, jehož auto dostalo smyk a po nárazu do stromu se roztočilo. Dvacetiletý muž vypadl z auta zadním oknem. Nejdřív to vypadalo, jako by z auta vypadl jen batoh, řekl dnes novinářům Gottwald. Ocenění, které se uděluje od roku 2004, mu dnes předali zástupci policie a České pojišťovny.

Nehoda se stala po šesté hodině ráno ještě za tmy, když jel Gottwald do Pelhřimova. Už v obci Libkova Voda, ve které policista bydlí, ho mladý řidič předjel. Před Pelhřimovem v zatáčce podle Gottwalda najel na krajnici a dostal smyk. Když pak Gottwald u havarovaného auta zastavil, bylo bez předního kola, ale nastartované a dveře u řidiče byly zavřené. "V první chvíli jsem si řekl, že to byl opilec, který stačil utéct," řekl Gottwald, který má za sebou desetiletou zkušenost dopravního policisty.

Když se vydal hledat domnělý batoh, našel v trávě asi 30 metrů od auta ležet mladíka. Byl bez bot a Gottwalda v první chvíli napadlo, že nežije. Nedýchal, a tak se mu policista nejdřív snažil uvolnit zapadlý jazyk, když se nadechl, otočil ho na bok. Tehdy nevěděl, že má mladík zlomené krční obratle. "V tu chvíli pro mě bylo nejdůležitější, že dýchá," řekl Gottwald. Mladík se zcela vyléčil, dnes pracuje jako řidič u České pošty.

Mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková uvedla, že ocenění se už patnáctý rok uděluje i proto, aby k sobě byli lidé na silnicích ohleduplnější. Pomoc mezi řidič není úplně běžná, často jen kolem nehod projedou, nebo si ji vyfotí na mobil, ale nezastaví a nenabídnou pomoc, uvedla Buriánková.

Podobnou zkušenost má i Gottwald. "Nějaká auta kolem nás tehdy projela, ale řidiči spíš jen pokřikovali, že já tam stojím a oni spěchají do práce," řekl.

Gottwald je 144. nositelem titulu Gentleman silnic, uvedla Buriánková. Za poslední rok je to třetí titul, který byl na Vysočině udělen. Loni v listopadu ho získali lékař Vít Kaňkovský a zdravotní sestra Radka Špringerová, kteří společně s dalšími dvěma lidmi zasahovali u vážné nehody mladého motocyklisty v Třešti na Jihlavsku. V prosinci v Havlíčkově Brodě převzala ocenění devatenáctiletá studentka Pavla Henzlová. Zachránila život mladému řidiči, který ji spolu s dalšími třemi spolužáky vezl v autě, které havarovalo 6. února u Chotěboře.